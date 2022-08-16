今縣務會議中，環保局長黃政釧頒獎給縣長林姿妙。（吳佩蓉攝）

環保局積極執行漁網具實名制，全縣101艘有流刺網的漁船已全數完成。（宜蘭縣環保局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

海洋委員會海洋保育署 8月13日舉辦「110年度海洋環境管理考核計畫頒獎典禮」，宜蘭縣首次榮獲全國特優，活動當日由宜蘭縣政府環保局長黃政釧代表領獎，今（16日）在縣務會議中頒獎給縣長林姿妙，林表示將持續維護海洋生態，讓海洋環境資源得以永續。

環保局指出，宜蘭縣長期致力推動海洋環境管理，清除海底覆網、設置港區廢棄物、資源回收物及廢棄漁網暫置區等，強化海廢清除；且積極執行漁網具實名制，全縣101艘有流刺網的漁船已全數完成。另結合漁會號召漁民加入環保艦隊，提升海廢清除動能，目前共有124艘船舶加入。

環保局表示，海洋汙染防治上，定期巡查港口環境、監測海域及港區水質，並辦理海汙教育訓練課程、緊急應變兵棋推演及海洋環境教育宣導等，以提升海洋汙染防治觀念；另協調羅東鎮公所移撥垃圾車於海洋所，供南方澳漁港巡迴清運垃圾使用，大幅提升海洋汙染防治效果。

其海洋汙染事件應變處理方面，結合縣內第一岸巡隊、第七海巡隊、海洋及漁業發展所、環保局、海軍蘇澳後勤指揮部、頭城區漁會、蘇澳區漁會等相關部門共同努力，方能在年度內未發生任何重大汙染情事。

黃政釧說，首次得到全國特優，感謝各相關單位的齊心合作跟縣民的努力，才能有如此好的成績，尤其海洋所把漁網實名制建立起來著實不易；將積極向海保署申請建設經費，落實保護海洋生態、維護乾淨的漁港，得以促進觀光發展。

林姿妙表示，為呼應聯合國「2030年永續發展目標」，未來仍需公私協力共同合作，期許更多民間力量加入，共同維護海洋乾淨、保護海洋生物棲地，讓海洋環境資源得以永續，拚出宜蘭好生活。