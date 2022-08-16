【LIVE直播】國內首例BA.4個案現蹤 王必勝估本土確診恐日增6萬例｜2022.08.16

本土疫情持續降溫，中央流行疫情指揮中心宣布，今天新冠肺炎本土個案新增22902例、270例境外移入，以及16例死亡個案，其中死亡人數是自今年5/11以來新低，寫下97天以來最低紀錄。

指揮中心表示，今新增的本土個案，六都排序為新北增4515例最多，其次依序為台中2711、台北2668、桃園2218、高雄1971、台南1659。整體疫情與上周二相比約降低2.4％，顯示本周疫情仍然持平。

本土個案今天新增22902例，死亡16人。(指揮中心提供)

指揮中心表示，今日新增之22,902例本土病例，為10,570例男性、12,322例女性，10例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,515例)，臺中市(2,711例)，臺北市(2,668例)，桃園市(2,218例)，高雄市(1,971例)，臺南市(1,659例)，彰化縣(1,132例)，苗栗縣(765例)，屏東縣(592例)，新竹縣(581例)，宜蘭縣(571例)，雲林縣(564例)，新竹市(556例)，嘉義縣(449例)，花蓮縣(442例)，南投縣(388例)，基隆市(335例)，嘉義市(292例)，臺東縣(223例)，澎湖縣(142例)，金門縣(116例)，連江縣(12例)。

指揮中心指出，今日新增16例本土病例死亡個案，為9例男性、7例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、11例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月27日至8月13日，死亡日期介於6月10日至8月13日。

今日本土中重度及死亡個案說明。(指揮中心提供)

指揮中心說明，今日新增270例境外移入個案中，為157例男性、113例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自泰國(13例)，越南(9例)，加拿大、韓國、柬埔寨及美國(各6例)，馬來西亞、英國及印尼(各4例)，瑞典(3例)，拉脫維亞、印度、澳大利亞、日本及土耳其(各2例)，瓜地馬拉、新加坡及香港(各1例)，另196例感染國家調查中。入境日期介於今年7月19日至8月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,492,462例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,558,732例排除)，其中4,927,754例確診，分別為23,776例境外移入、4,903,924例本土病例。2020年起累計9,473例COVID-19死亡病例。