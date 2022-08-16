瑞普萊坊16日公布最新「亞太區頂級商辦市場報告」，在解封、換手潮、新需求、通膨、資產活化，五大利多支撐下，台北市頂級商辦租賃市場價穩量增，平均空置率僅2.43％，明顯供不應求，為亞太地區排名前三位的「房東市場」。

瑞普萊坊公布「亞太區頂級商辦市場報告」，調查統計範圍為亞太地區，包括：東亞、東南亞、紐澳、南亞等23個主要城市頂級辦公室租金、空置、供需現況。

據調查研究，亞太地區面對40年來最猛烈的通膨壓力及各國升息，但頂級辦公室，繼第一季租金季漲0.8％之後，第二季租金續漲1.0％，築底反彈、撬動疫情期間重跌7％的租金趨勢線向上，半數以上的市場已經恢復到疫情前的租金水準。

研究報告指出，在連續三季復甦之後，預期2022年全年租金漲幅，將超過2％。

報告指出，空置率在科技業的推動下，第二季空置率下降1.9％，惟少數因疫情而封城的地區不降反升。

其餘城市復甦力道強勁，以首爾的空置率1.6％、台北市2.43％的表現最佳。

總體觀察亞太市場，在23個亞太城市中，只有首爾、台北、胡志明三地因為供不應求，屬於少數的「房東市場」。

至於「租客市場」，則包括有：金邊的空置率45％、吉隆坡28％、雅加達27％、孟買20％、馬尼拉19％，中國大陸大部分的一線城市，也高居雙位數，因此65％的亞太城市，屬於有利於承租方議價的「租客市場」。

萊坊的全球租賃策略及解決方案部門主管提姆．阿姆斯壯推斷，隨著重返辦公室的比率繼續上升，預期下半年的空置率還會下降。雖然許多企業持續採取混合式辦公模式（Hybrid Working），但亞洲大多數承租人還是以傳統辦公室為主，頂級辦公室租金向上的趨勢明確；惟租客在辦公品質升級的同時，對於空間的使用效率更加謹慎。

新上任且業務實績橫跨中、港、台三地的瑞普萊坊商業不動產服務部資深總監盧佳青表示，台灣在2022年第二季雖然受到本土疫情升溫、升息、金融市場波動的三重挑戰，有部分科技、加密貨幣產業縮編或撤出市場的狀況，但整體商業環境穩定，並未影響商辦租賃需求。

盧佳青分析，值得觀察的趨勢是，原本預計在2023年加入市場的新供給，以及預期透過都更改建的舊大樓，紛紛因為工料成本雙漲，而出現延遲完工、或暫停重建的現象，淡化過去推估因大量供給而導致租金下滑及租客觀望氣氛。