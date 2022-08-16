為了擴大搶攻中秋送禮商機，85度C今年一口氣推出8款中秋禮盒，9月10日前門市預購指定禮盒享85折。另外，看準「送禮宅商機」85 Cafe APP特別提供禮盒跨店取功能，線上購買中秋禮盒兌換券，再用Line轉贈給友人，朋友即可憑券到全台任一家85度C門市兌換中秋禮盒，標榜防疫在家不出門，使用85Cafe APP中秋送禮傳心意，快速安全又方便，預估今年中秋銷售業績目標為六萬三千盒，銷售額兩千五百萬元。

85度C今年8款禮盒包括「琥珀蛋黃酥禮盒」、「邀月品秋」，「邀月品秋(素)」、「流光逐月」、「眾星拱月」、「花好月圓」、「鳳梨酥禮盒」、「咖啡小蛋捲禮盒」，除了專利白玉東坡酥、招牌芋頭酥之外，今年還特地研發琥珀蛋黃酥，標榜焦糖光澤餅皮，有如寶石般閃閃動人，冷凍出貨方式保留出爐時的酥脆口感。其他還有楊枝甘露、檸檬麻糬、綠豆肉鬆等新口味，即日起至9月10日，門市預購指定禮盒85折，價位落在250元至780元之間，還送不織布購物袋。

不過，受到疫情影響，民眾消費購物模式改變，除了門市購買之外，也可以選擇網路消費。即日起至9月6日，85 Cafe APP開啟禮盒跨店取轉贈，不受地域與社交距離的限制，讓無法親自拜訪親友或客戶的民眾，利用85 Cafe APP線上購買中秋禮盒兌換券，透過LINE轉贈親友，受贈者就可依兌換券金額，挑選自己喜愛的禮盒到門市預約取貨，相當便利（85 Cafe APP跨店取，離島門市無法兌換）。85 Cafe APP跨店取，共有6款禮盒兌換券，價格帶在249元至780元之間，民眾可依兌換券金額選擇喜歡的禮盒。450元月餅禮盒兌換券，可選原價529元的「邀月品秋」或「邀月品秋」(素)」禮盒任一款、480元兌換券可選擇原價565元的「琥珀蛋黃酥」、「花好月圓」禮盒任一款、499元兌換券可換原價587元流光逐月禮盒、780元兌換券可換原價918元的「眾星拱月」禮盒、319元兌換券則可兌換鳳梨酥禮盒、249元兌換券則可換咖啡小蛋捲禮盒。收到電子兌換券的朋友，只要在四天前致電門市預定所需禮盒就可以，安全又便利。

85度C今秋推出的8款禮盒分別為「邀月品秋」禮盒，內容物超高CP值，一次可品嚐到6種口味，包括白玉東坡酥、金玉酥、芋頭酥、檸檬麻糬、楊枝甘露與綠豆肉鬆。今年新開發有檸檬麻糬、楊枝甘露和綠豆肉鬆三款，檸檬麻糬內餡是搭配檸檬清香的白豆沙和Q彈內餡，外皮酥脆表皮再酌以南瓜仔，增加香氣口感。楊枝甘露小月餅，以楊枝甘露內餡包裹芒果丁搭配麻糬，增添口感。還有綠豆肉鬆，外皮是台灣人喜愛的台式酥皮，低糖綠豆餡包裹蓬鬆肉脯、鹹蛋黃，一口咬下完美搭配。

另外，85度C的獨家註冊專利口味白玉東坡酥，用香酥純正的肉脯輔以麻糬，口感層次分明，表皮鋪著起司色澤金黃，風味鹹甜交錯酥香。金玉酥則是傳統糕點，層層的酥皮近30層，內餡是滿滿的綠豆沙與鹹蛋黃，還有芋頭酥濃郁的芋頭餡加上Q彈麻糬也讓人難以忘懷。「邀月品秋(素)」特別為素食消費者開發的禮盒，內有黑胡麻酥，內餡選用香氣十足的黑胡麻餡，加上Q彈麻糬，口味清新多層次，盡情享用、健康沒負擔。另外還有新開發的牛奶麻糬，濃郁牛奶風味餡夾著麻糬內芯，層層相應的美味；還有濃郁香菇餡及蜜核桃組成豐富口感的香菇核桃，內餡紮實又柔軟，雙層次的口感，襯托出濃郁的好滋味。「琥珀蛋黃酥」禮盒，由國寶級師傅王振癸研發監製，85度今年特別推出「琥珀蛋黃酥禮盒」，一盒九入顆顆渾圓晶亮，金黃外皮宛如琥珀般閃耀，讓人捨不得下手。顛覆傳統，這款禮盒85度今年首推冷凍保存出貨，以獨特方式鎖住琥珀蛋黃酥的酥脆表皮、鹹蛋黃的濕潤口感，標榜回烤或冷藏直接享用都很好吃。渾圓碩大，表皮透著琥珀焦糖光澤閃閃動人，85度今年的琥珀蛋黃酥，不只名稱特殊，就連用料選材也很講究，特別選用在地小農鹹蛋黃，以天然放牧飼養，鴨蛋蛋黃大而營養，且採用古早紅土醃製方式，醃足23天讓蛋黃完全熟透不死鹹，搭配綿密手工奶油紅豆沙餡，豆沙餡與鹹蛋黃的完美比例，加上層層表皮薄如蟬翼入口即化，互相搭配恰到好處，底層再以白芝麻酥皮包裹，一口咬下卡滋聲響。「流光逐月」禮盒一款老少咸宜的禮盒，集結百萬銷售量的白玉東坡酥、細致口感的金玉酥、Q彈麻糬和綿密內餡的芋頭酥，還有門市暢銷品鳳梨酥，搭配四款人氣手工餅乾，超值組合，一次滿足饕客的味蕾。「綜星拱月」禮盒，氣派雙層禮盒包裝、超澎湃款式推薦，最適合企業送禮，集結銷售人氣王白玉東坡酥、傳統極致代表的鳳凰酥、細致口感的金玉酥、酥鬆有層次的綠豆肉鬆、濃郁十足的楊枝甘露，還有每一口都可以品嚐到芋頭芳香的芋頭酥，及網路超人氣點心餅乾蘭姆甜心、瑪德蓮和愛心蝴蝶酥，組成CP值超高的禮盒，送禮自用皆適宜。

85度C今年特別推出濾掛咖啡與半磅咖啡豆禮盒，一盒擁有行家等級的薇薇特咖啡豆、100％阿拉比卡與SCA咖啡鑑定師嚴選的「瑪麗安東尼」、「經典曼特寧」濾掛。其中富含多層次韻味的「瑪莉安東尼濾掛咖啡」，精選來自中南美洲瓜地馬拉薇薇特南果及巴西喜拉朵產區的咖啡豆，完美打造厚實巧克力和杏仁堅果香。「經典曼特寧濾掛咖啡」有著曼特寧的風味及巴西的酸甜味，帶點丁香及奶香味，濃郁香醇、層次分明。除了以上6款禮盒，85度C還有酥脆濃郁，多層次口感的經典咖啡小蛋捲禮盒、鳳梨酥禮盒。即日起到9月10日在實體門市購買任一飲品，就可以39元的優惠價加購「金玉酥、白玉東坡酥」，或是以49元加購琥珀蛋黃酥，另外購買任一禮盒就送大杯咖啡買一送一券1張，超級優惠。