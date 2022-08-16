不只台灣人被騙到柬埔寨，外媒報導，也有許多大陸民眾被賣到柬埔寨行騙，當中更不乏金融分析師等高知識水準人才。其中一名被騙的大陸廚師現身說法，指出他受控制期間主要的工作是進行網戀，騙取富婆投資加密貨幣，他說曾聽過有人騙了一名加拿大女子投資150萬美元（約新台幣4500萬元）。
「半島電視台」（Al Jazeera）近期針對柬埔寨的詐騙集團網絡刊出調查報導，發現受害者擴及多國，包括泰國、越南、馬來西亞、印尼等，也有不少大陸民眾被騙到柬埔寨行騙，其中一名受害者更是金融分析師。
■陸金融分析師也被賣
32歲的盧祥日（Lu Xiangri，音譯）是金融分析師，與妻子育有一名2歲兒子，他看著同鄉在柬埔寨發達、致富、買房子，生活過得愜意，因此也跟著到柬埔寨，希望開展自己的事業。
2020年9月，盧祥日到柬埔寨首都金邊一名友人的餐廳工作，不料新冠疫情爆發後餐廳倒閉，由於機票價格飛漲，他也無法支付隔離費用，因此被困在當地。
當時一名餐廳常客提供他工作機會，主要是為客戶分析債券市場，每個月薪資超過1500美元（約新台幣4.5萬元），他當時心想只要工作2個月就能回家。
不過上工第一天盧祥日就發現被騙了，當他試圖離開時卻被阻止，原因是對方已經將他賣給另一間公司，必須支付1.2萬美元（約新台幣36萬元）才能離開，他此後就被困在柬埔寨西南部施亞努市（Sihanoukville）的人蛇集團手中，之後更陸續被賣給另外2個人蛇集團，價碼從1.2萬美元依序提升至1.67萬、1.8萬美元。
期間盧祥日曾尋求中國大陸駐柬埔寨大使館及當地市長協助，在第3次被賣掉時終於被警察救出。
■詐騙集團行騙手法曝光 專挑富婆下手
另一名23歲陳姓大陸廚師也被賣到柬埔寨，而且陸續賣給3個不同的人蛇集團，他說一開始接下的工作是在柬埔寨推銷網路遊戲，最後才發現自己被賣給了詐騙集團。
他說控制他的詐騙集團經營線上詐騙賭博、加密貨幣的戀愛詐騙等，而他的主要工作就是對住在海外的有錢大陸女子進行愛情詐騙。
陳姓廚師說，人蛇集團教他的第一件事就是從網路上找影片、照片，建立假的個人形象，務必讓自己看起來是「帥氣、正向、有穩定工作的人」，不需要是有錢子弟，但要有正當工作，他將自己的形象設為鰥夫，詐騙集團教他要先寫出一個人生劇本，而且故事要愈悲慘愈好。
這種愛情詐騙的成功率似乎相當高，陳姓廚師回憶，其中一組6人團隊一共得手超過300萬美元（約新台幣8998萬元），一名住在加拿大的女子就被騙了150萬美元。他說這只是冰山一角，人蛇集團要求每人每天要騙500人。
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