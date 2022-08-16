柬埔寨的愛情詐騙網絡。

不只台灣人被騙到柬埔寨，外媒報導，也有許多大陸民眾被賣到柬埔寨行騙，當中更不乏金融分析師等高知識水準人才。其中一名被騙的大陸廚師現身說法，指出他受控制期間主要的工作是進行網戀，騙取富婆投資加密貨幣，他說曾聽過有人騙了一名加拿大女子投資150萬美元（約新台幣4500萬元）。

「半島電視台」（Al Jazeera）近期針對柬埔寨的詐騙集團網絡刊出調查報導，發現受害者擴及多國，包括泰國、越南、馬來西亞、印尼等，也有不少大陸民眾被騙到柬埔寨行騙，其中一名受害者更是金融分析師。

「半島電視台」（Al Jazeera）針對柬埔寨的詐騙集團網絡進行調查報導。

■陸金融分析師也被賣

32歲的盧祥日（Lu Xiangri，音譯）是金融分析師，與妻子育有一名2歲兒子，他看著同鄉在柬埔寨發達、致富、買房子，生活過得愜意，因此也跟著到柬埔寨，希望開展自己的事業。

2020年9月，盧祥日到柬埔寨首都金邊一名友人的餐廳工作，不料新冠疫情爆發後餐廳倒閉，由於機票價格飛漲，他也無法支付隔離費用，因此被困在當地。

How a financial securities analyst in China ended up a victim of trafficking and enslavement by cyber-scam operations in Cambodia ➡️ https://t.co/3jmwYiAYnx pic.twitter.com/rjHgmu1vCq — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 13, 2022

當時一名餐廳常客提供他工作機會，主要是為客戶分析債券市場，每個月薪資超過1500美元（約新台幣4.5萬元），他當時心想只要工作2個月就能回家。

不過上工第一天盧祥日就發現被騙了，當他試圖離開時卻被阻止，原因是對方已經將他賣給另一間公司，必須支付1.2萬美元（約新台幣36萬元）才能離開，他此後就被困在柬埔寨西南部施亞努市（Sihanoukville）的人蛇集團手中，之後更陸續被賣給另外2個人蛇集團，價碼從1.2萬美元依序提升至1.67萬、1.8萬美元。

期間盧祥日曾尋求中國大陸駐柬埔寨大使館及當地市長協助，在第3次被賣掉時終於被警察救出。

■詐騙集團行騙手法曝光 專挑富婆下手

另一名23歲陳姓大陸廚師也被賣到柬埔寨，而且陸續賣給3個不同的人蛇集團，他說一開始接下的工作是在柬埔寨推銷網路遊戲，最後才發現自己被賣給了詐騙集團。

“It was like being in prison. Even in prison, there are human rights, but in there, they don’t care.”



Inside the compounds where people are held against their will and forced to run cyber-scams ⬇️ https://t.co/DZlfutUEIa — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 11, 2022

他說控制他的詐騙集團經營線上詐騙賭博、加密貨幣的戀愛詐騙等，而他的主要工作就是對住在海外的有錢大陸女子進行愛情詐騙。

陳姓廚師說，人蛇集團教他的第一件事就是從網路上找影片、照片，建立假的個人形象，務必讓自己看起來是「帥氣、正向、有穩定工作的人」，不需要是有錢子弟，但要有正當工作，他將自己的形象設為鰥夫，詐騙集團教他要先寫出一個人生劇本，而且故事要愈悲慘愈好。

這種愛情詐騙的成功率似乎相當高，陳姓廚師回憶，其中一組6人團隊一共得手超過300萬美元（約新台幣8998萬元），一名住在加拿大的女子就被騙了150萬美元。他說這只是冰山一角，人蛇集團要求每人每天要騙500人。