美國眾議院議長裴洛西本月2日確認訪台後，引發大陸不滿，動員解放軍海空機艦緊盯追蹤她的專機動態，當天裴洛西的專機自馬來西亞起飛後，解放就派出電偵機與軍艦意圖掌握動態，但香港媒體「南華早報」卻揭露，解放軍遭到美軍航艦打擊群利用電子反制未達成效，國防部發言人孫立方少將今(16日)於記者會接受媒體詢問時並未證實，但強調國軍對於台灣周邊的電子頻譜，都可以有效掌握。

孫立方表示，國軍運用聯合情監偵機制，對台海周邊的電子頻譜都可以有效掌握。

據了解，我國的機艦與美方機艦，早在多年前就已建立識別碼與通訊機制，因此當天裴洛西專機繞道進入菲律賓海後，美軍航艦上的電戰機早已出動警戒，當專機進入我國防空識別區後，雙方空中警戒戰機則進行資訊通聯交接，海面上的艦艇則利用資訊鏈分享情資，形同進行一場簡單的聯合演訓。

事實上，國防部強調我方能掌握周邊電子頻譜，主要是國防部也在各地建構不少強大的電子偵蒐系統，必要時就能蒐集到台海周周邊的大量的武器及雷達電子參數，未必需要出動電偵機才能有效掌握，應該也是國防部敢如果拍胸脯保的原因之一。