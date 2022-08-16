有些人為了減重或健身，在飲食上會採取激烈方法，有時不僅沒吃進健康，反而更傷身。腎臟科醫師陳俊宇表示，曾收治一名健身教練，該名教練做健檢時，發現尿蛋白含量很高，就醫檢查確診第三期腎臟病，需要低蛋白飲食，但為了工作他並未完全配合，最終惡化成第五期腎臟病，體力差到連啞鈴都舉不起來。

腎臟科醫師陳俊宇在《醫師好辣》提到，愛吃肉、長期吃藥、愛吃重口味及急性感染，都是會造成腎臟受損的原因，以健康的人來說，大量吃肉並不會傷到腎臟，但年過25歲，腎臟就會開始老化，每年流失1、2萬個腎元，而肉類等蛋白質吃下肚後，會被分解為含氮廢物，需靠腎臟處理，若腎臟天生較差又面臨老化時，就容易導致腎臟受傷。

陳俊宇說，他曾收治一名30歲左右的健身教練，為了工作練出一身肌肉，每天飲食攝取大量雞胸肉、高蛋白等補身體，但其實要搭配生鮮蔬果，對身體才更有幫助，一次健身教練做健康檢查時，發現他的尿蛋白含量非常高而就醫，進一步檢查才得知，他患第三期腎臟病，而且腎功能分數只剩40多分。

陳俊宇醫師提到，由於患者有遺傳性多囊腎，所以先天體質就較差，又長期高蛋白飲食，腎臟更容易老化，加上他全身都是肌肉，肌肉代謝會產生含氮廢物，但腎臟能處理的很有限，才會造成他腎臟出問題，之後要求患者改為「低蛋白飲食」，少吃雞胸肉減少腎臟負擔，但他擔心肌肉量減少會影響工作，僅表示會按時服藥，但飲食只能盡量。

豈料3個月後回診，患者身體竟練得更壯，陳俊宇一照超音波，發現他的腎臟正在萎縮，警告若再不改變飲食，未來恐要洗腎，但對方仍不聽勸，追蹤1、2年後，患者的肌肉量開始下降，而且體力越變越差，就連啞鈴也舉不起來，血紅素也比正常人低，已進入第五期腎臟病。

陳俊宇表示，此時患者才願意配合飲食調整，一天只吃半個手掌大的肉類，病況才逐漸穩定，腎功能雖然很弱，但不用洗腎，患者也轉行不再當健身教練。