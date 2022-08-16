新手爸媽注意，食藥署今天公布最新邊境檢驗不符合食品資訊，發現一款來自丹麥的知名嬰兒乳膠安撫奶嘴品牌BIBS，其嬰兒乳膠安撫奶嘴因無法通過溶出試驗，被驗出超標的蒸發殘渣，全數400公斤產品得依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，今天公布的BIBS嬰兒乳膠安撫奶嘴(200255 BIBS COLOUR LATEX SIZE 2 DARK OAK GLOW)，是半年來首度被驗出蒸發殘渣量超標，依食品安全衛生管理法第17條規定，橡膠哺乳器具於溶出試驗水(40℃，24小時)蒸發殘渣標準為40 ppm以下，但這款卻高達62ppm，因此要求退運、銷毀。

根據BIBS官網，該品牌創立於1978年，是來自丹麥的嬰幼兒品牌，在國內有販售多款產品，陳慶裕指出，過去很少看到嬰幼兒產品蒸發殘渣超標的案例，目前已針對輸入業者宜格立有限公司提高抽批比率至20％～50％，確保國內嬰幼兒食品器具安全。