台南市文化局自製Podcast節目「台南奇廟對談」也建構雲端地圖，將宣傳立牌放置各宮廟，讓民眾隨點即聽。(曹婷婷攝)

台南大觀音亭暨祀典興濟宮虎爺愛吃肯德基炸雞、全台唯一一家主祀張飛之子張苞的廟在台南東區「南聖宮」。台南市文化局策畫《台南奇廟對談》Podcast節目，海內外累積不少忠實聽眾，目前也建置TGOS雲端地圖，完成11間廟宇建置宣傳立牌，民眾走訪宮廟掃QR Code即可收聽。

Podcast節目「台南奇廟對談」由成功大學中文系特聘教授陳益源主講，每集邀請宮廟代表及文史工作者等相關領域專家介紹宮廟文化，目前已上線20集，每集20分鐘，去年11月12日開播至今，在日本、香港、歐美等國家及地區都有忠實聽眾。

陳益源說，廟口是信仰、藝術、文化中心，同時也是美食集散地，每一集節目訴說廟宇故事也結合歷史文化、美食等三大元素，往往能讓聽眾聽得津津有味。他說，民間關於廟宇的鄉野傳奇很多，這系列節目也是以「奇廟」為出發點，如興濟宮虎爺愛吃炸雞、下營區茅港尾天后宮媽祖不小心洩漏天機，遭坐禁100年等，透過種種奇妙故事，讓台南廟宇文化更深植人心。

市長黃偉哲與文化局長葉澤山及11家已完成建置TGOS雲端地圖廟宇，今天於大觀音亭暨祀典興濟宮舉行TGOS雲端地圖發表會。黃偉哲說，台南是宗教之都、宮廟之都，時代在進步，宮廟也須跟上潮流，才能與年輕世代對接，透過線上Podcast節目，不僅讓世界各地的人了解台南宮廟文化，也提高年輕世代的觸及率，讓年輕人認同、接受延續宮廟文化也說出宮廟演化的歷史。

文化局表示，未來將逐步完成37區各有1廟宇的節目錄製，目前也已建置10區11間宮廟TGOS宣傳立牌，包括北區大觀音亭暨祀典興濟宮、東區南聖宮、永康區大灣廣護宮、中西區重慶寺、安南區飛虎將軍廟、北門區南鯤鯓代天府、西港區慶安宮、山上區天后宮、將軍區漚汪文衡殿與青鯤鯓朝天宮、南區鹽埕北極殿的TGOS宣傳立牌，年底前完成20家廟宇建置，預計明年完成37家廟宇TGOS宣傳立牌建置。