台海情勢緊張，國軍裝備問題更受重視，立委陳椒華今(16)日指出，近日接獲國軍陳情指出，防彈頭盔未依國際標準測試，未要求凹陷度，且未經過第三公正單位檢驗，質疑防護能力不足；另製作頭盔的抗彈纖維布籌獲數與供貨數量也有出入、加上防彈頭盔製作與驗收都是國防部軍備局，陳椒華質疑國防部球員兼裁判，無法保障國軍生命安全。

陳椒華以警政署為例指出，警政署與國防部軍警皆配備防彈頭盔，警政署依美國司法委員會所訂「防彈頭盔防彈性能測試標準0106.01」Special Type級測試法測試抗彈性能，以9釐米手槍進行貫穿測試，防彈標準訂定凹陷度不得超過30㎜，但軍備局的防彈卻沒有訂定凹陷限制，她表示，國防部的測驗標準讓人疑惑，擔心萬一國軍戰爭時會危及生命安全。

陳椒華再表示，在招標採購製作軍用頭盔的原料抗彈纖維布時，歷年採購數量與剩餘布料有所出入，根據國防部資料，111年5月13日所列的供貨數量合計182.2萬公尺，但根據該部的耗用情形表示，籌或數僅118萬公尺，兩者相差64.2萬公尺；而在有剩餘的情況下，去年及今年又再採購76萬公尺，連同原本布料總計110萬公尺，無法理解國防部為何一再採購原料，且招標時還透過限制招標的方式。

軍備局回應表示，依照美國公證規範生產防彈頭盔，但依照美國國家科學院報告，凹陷標準沒有經過科學驗證程序，到現在也未被納入美軍軍規；而頭盔強度即使很夠，但若衝擊力過大還是會造成頸椎斷裂，未來的研究方向還是在吸震。

抗彈纖維布部分，頭盔皆有採用國際公認規範，在耗材上，生產技術進步會讓布料越做越省，剩下的布料會放在庫房保存，除了成為戰備特別需求之外，也會併入下一次併購，軍備局強調招標過程都合法。