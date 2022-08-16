營建股半年報出色，皇翔(2545)、華固(2548)、長虹(5534)、達麗(6177)等獲利皆大幅成長，不過，由於下半年即將舉行縣市長選舉，房產政見成為各個候選人關注的重點，營建股多頭低調行事，並未反應半年報亮眼的利多，高價股中華固漲幅在1%以上、長虹勉強維持在平盤上方，永信建壓在平盤下方整理，中小型個股表現較為活潑，上曜(1316)漲幅2%、順天(5525)及森寶(3489)等漲幅都在1.4%以上。

華固2022年上半年就已經賺進近1個股本，每股純益達9.92元，創下同期新高，7月華固馥儷和華固翡儷持續交屋認列，法人樂觀期待，前7月賺進一個股本。華固8月將推出總銷逾60億元的北士科重劃區「華固上文林」新案，今年全年度總推案量將突破260億元。

長虹在「長虹雲端科技（WTO 14期）」、「長虹交響苑」等新案入帳下，上半年半年稅後純益達16.84億元，較去年同期大增6.2倍，每股純益達5.8元，雙創4年同期新高紀錄。長虹建將在8月26日除息，每股將配發4.4元現金股利。

達麗上半年受惠總銷47.3億元的「達麗居山」、及15.5億元的「達麗漾CITY2」，及一部分的「達麗東京」餘屋銷售的貢獻，稅後盈餘衝至9.14億元，每股稅後盈餘達2.36元。達麗下半年規劃推出三大新案，總銷上看160億元，推案地區包括台南、高雄兩大案量就破百億元。