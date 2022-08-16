國內旅遊持續發燒，可樂旅遊宣布自即日起推出「收集台灣旅遊地圖」活動，將近百支遊程分類成4大色系，號召老朋友一起環遊台灣，增添旅行色彩，創造自己的台灣地圖。此外，週週再推「旅遊主打星」，鎖定指定區域祭出實惠價格、品質兼具的旅遊行程，涵蓋全台及離島等地，趁著暑假尾聲，放縱地來一場說走就走的旅行。

「收集旅遊地圖」是旅人們的愛好之一，透過戰利品的蒐集、一步一腳印的積累、地圖上的小旗幟，滿足旅人們對每趟旅行的記憶點。可樂旅遊秉著對旅行的初衷，邀請每位旅人們好好盤點自己的旅遊地圖，從土生土長的台灣出發，將368個鄉鎮市區，以環保永續的「綠色」、象徵大地生命的「咖啡色」、如海一般的「藍色」，以及溫和繽紛的「紫色」來詮釋台灣多彩的旅行風貌，帶你見證閃閃發光的地方生命。

可樂旅遊致力發展愛護環境與綠色永續的旅遊型態，規劃森林景區、環保低碳、循環創生的遊程。今年獨家合作阿里山百年專列，隱藏版車站一覽嘉義市區美景，獨家安排月台音樂會、公益咖啡車，將旅行結合公益，更顯旅遊價值。與大鵬灣風管處推廣「Bike Tour35騎車趣」，全程24公里，專人領騎、手作體驗、達人導覽，並贈送獨家好禮，既達成減碳目的，也將大鵬灣美景收入旅遊地圖中，2日遊最低1,780元起。

大地咖-農事體驗、手做DIY，旅行很接地氣深度旅行蔚為風潮，從城市到鄉鎮、從歷史文化到現代生活，藉由職人解說與互動，了解其背景及文化蘊涵。可樂旅遊將地方創生與生活體驗帶入遊程，舉凡台中太陽餅+披薩DIY、雲林第一鰻波工坊體驗、屏東鱈魚絲手作，讓旅客親手實作深入感受純粹的地方味。本期主打三星蔥農遊樂二日小旅行，入住五星喜來登大飯店還享自助餐吃到飽，每人1,888元起！透過旅程親身體驗，帶領民眾一起感受土地的溫度。

炎熱夏天往海邊跑再適合不過，可樂旅遊建議旅客可以前往離島，享海島度假風情，精選遊程：澎湖東海島嶼巡航記，環島一圈打卡熱門景點，坐船穿梭四大島嶼，還有露天BBQ吃到飽，三天兩夜每人不到八千元。民眾前往金門的當紅首選：搭乘結合類空服服務的「初日號」觀光郵輪，遊歷90分鐘藍色公路，還能一次囊括大、小金門，高CP值的度假選擇，豈能錯過！

可樂旅遊小旅行系列團一直是民眾假日出遊絕佳選擇，結合在地美食、文化、秘境來襯托小旅行的層次，讓旅客短時間內也能玩得豐富！可樂旅遊首推桃園小旅行系列，帶你踏上擁多元民族色彩的龍岡地區，穿著金三角傳統服飾、吃創意過橋米線，與雲南姑娘打擺打歌，體驗異國情調偽出國！除此之外，融合海洋客家文化的濱海地區，帶你循台61縣漫遊，征服台版撒哈拉沙漠的草漯沙丘、乘坐大王蓮漂浮，認識獨有的牽罟文化，適合全家大小遊玩同時寓教於樂，一日遊程最低只要199元起！

可樂旅遊邀請民眾一起蒐集台灣地圖，周周享指定地區優惠，如：日月潭承萬酒店度假三日遊、大鵬灣Bike Tour自行車二日遊、苗栗三灣落羽松小旅行，把還沒去過的地方通通加入行事曆，用最划算的價格暢遊全台灣。近兩百支行程任君挑選，最低兩人即可出發，一日遊程只要199元起！炎炎夏日，整理好行李，來場說走就走的旅行，與可樂旅遊一起分享你我的寶島地圖。