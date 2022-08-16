台灣民意基金會今天公布最新民調，蔡英文總統聲望跟上月相比，重挫7個百分點。民進黨前立委林濁水今認為，從國安到林智堅論文案，都看到蔡英文在做價值判斷跟社會很大不同，否則怎會兵敗如山倒？

他強調，蔡英文分別有確價值判斷有問題、情勢判斷不敏銳、加上權力握在手上三個危機；建議民進黨及蔡總統要面對這樣現實，否則會讓人擔心繼續會怎樣。

這次中國大規模軍演，總統蔡英文所領導的國安團隊表現，最新民調顯示僅四成六有信心，四成三沒有信心。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣社會的看法分歧，蔡英文不但沒有如過去「辣台妹」表現，反而比較像是「膽小鬼」，民間的感覺跟她差很遠。

林濁水今出席台灣民意基金會民調記者會中指出，蔡英文這個月聲望下降，是一年以來最低點，且是突然下挫；尤其林智堅論文案，就看到她的處理態度，就讓民進黨遇到四波衝擊。

他指出，蔡英文過去「辣台妹效應」，2019年大陸宣布要研議一國兩制台灣方案，在這之前蔡英文是低姿態希望改變兩岸關係，蔡蹭著太陽花威勢當選，卻派親民黨主席宋楚瑜出席APEC會議。台灣參加WHA會議，不說台灣只說中華台北，態度比馬英九還軟，蔡兩岸支持度一路下滑，直到北京說了不支持一國兩制台灣方案，就突然變成辣台妹。

他認為，世界各國都如此，只要有外部因素，就會內部聚旗效應，烏克蘭總統澤倫斯基、日本前首相安倍晉三過世，及現任首相岸田文雄支持度高等一樣，但是民眾希望可以帶領度過危機，這次民調上來看，民眾對國安團隊能否解決國家安全，信心「很低ㄟ」，只有4成多，聚旗效應當然不可能出來。

他表示，辣台妹效應為何不見？第一，當中國大陸宣布演習地區，至少有幾個地方侵入台灣領海，或全部進入台灣防空識別區，有些還跟台灣領海重疊，但蔡政府反應很慢，這樣鞏固領導中心有何用？

他說，第二，飛彈越過台灣上空，雖不是領空是外太空，不會有危險，但是不敢講，消息封鎖，日本卻公布了。「如果知道卻掩蓋，那我們怎麼相信你呢？」顯然據旗效應跟辣台妹都沒有產生，還出現負面效應。

他說，蔡英文聲望也受到林智堅問題衝擊很大，且分為好幾波，第一波從中華大學抄襲事件擴大到台大論文事件，三天兩頭議論紛紛，過程中毫無能力提出有力辯駁；第二波是台大學倫會認為抄襲，取消學位，更糟糕是，學倫會結論出來後，在蔡英文領導下，民進黨全力反撲，抹黑、說突襲，滿山遍野指控，社會衝擊非常劇烈。

他接著指出，第三波就是中執會撤銷林智堅提名，但是理由跟社會期待完全兩回事，不認為林做錯事，價值觀民眾「嚇壞了」，認為你只顧權力，民眾認為林智堅是做錯事退選，但是民進黨卻認為是林做對的事，不顧是非價值，這是第四波。

他表示，這份民調做的日期其中一天，台大結論還沒出爐，「7％是基本價值嗎？」民進黨還說自己對，很難瞭解，民進黨在蔡英文領導下怎麼會做出這樣決策。

他說，從國安到林智堅論文案，都看到蔡英文在做價值判斷跟社會很大不同，例如挺林挺到要新竹縣市合併議題，轟轟烈烈搞到立法院也提案，最後不了了之，可見總統價值觀設立跟社會有巨大的差距；挺抄襲也是價值觀無法做正確決斷，接下來情勢發展會沒有判斷力，否則怎麼會兵敗如山倒？

他認為，領導人就是對趨勢觀察比一般人敏銳，但這幾件事情都看到蔡英文對情勢判斷能力薄弱。蔡英文有三個危機是，正確價值判斷有問題，情勢判斷不敏銳，加上把權力集中在手上，那就不得了，沒完沒了，當初不沒收初選，不要壟斷提名權，現在不會那麼淒慘，建議民進黨及蔡總統要面對這樣現實，否則會讓人擔心繼續會怎樣。