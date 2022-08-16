林心如、霍建華從好友升格為戀人，小倆口在2016年結婚，隔年生下女兒「小海豚」，幸福組成一家三口，對婚姻生活低調的林心如，稍早則難得曬出與霍建華到墾丁的度假照，她幸福倚靠霍建華的肩膀，畫面超閃，同時，林心如也大解放曬比基尼，46歲身材好到沒話說。

林心如今（16日）在社群網站分享一系列度假照，和老公霍建華、女兒一起到墾丁旅遊，林心如還難得曬恩愛，PO出甜蜜倚靠霍建華肩膀照，夫妻有默契戴帽和太陽眼鏡，照片由霍建華掌鏡自拍，兩人都露出幸福微笑，畫面散發滿滿粉紅泡泡。

林心如、霍建華幸福自拍。（圖／取材自Ruby林心如臉書）

林心如零贅肉身材超不科學。（圖／取材自Ruby林心如臉書）

到了國境之南，林心如大解放曬比基尼，身穿點點圖案比基尼、藍色泳褲，愜意躺在沙灘椅上，林心如蠻腰、纖細四肢全都露，零贅肉身材超不科學，另外一張則是，童心未泯的林心如躺在泳圈上，穿綁帶泳裝的她，大方頂素顏入鏡，絕佳狀態看不出她是46歲的熟女。

林心如享受天倫時光，並開心發文：「假期結束，我們的暑假也結束了，準備開啟上班上課模式」，她噴母愛說：「跟著小孩放了兩個月的暑假真開心，今年的暑假終於沒有浪廢（費）的到處走走玩玩了，起碼20幾年沒過去的墾丁依然很迷人」，林心如看小孩玩得快樂，她也跟著開心不已。