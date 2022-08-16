道奇例行賽第80勝到手，16日客場對戰釀酒人，弗里曼（Freddie Freeman）首局1發陽春炮就領先到底，以4比0完封勝。同日大都會慘遭勇士痛打13比1，停在75勝，道奇繼續獨霸國聯。不過道奇賽前也傳來壞消息，右投手伯勒（Walker Buehler）確定安排下周開刀治療手肘，剩餘球季報銷！

伯勒是道奇2020年冠軍成員，在世界大賽G3出賽摘下勝投。上季他16勝4敗、自責分率2.47，在賽揚獎票選位居第4。本季他手臂出現問題，投到6月中就沒有再出賽，留下6勝3敗、自責分率4.02。原先診斷是右前臂屈肌二級拉傷，移除了骨刺之後發現更多問題必須開刀根治。

Freddie to the second deck! pic.twitter.com/N8hab2y9Vw — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 16, 2022

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「這肯定影響很大，我們有伯勒在會更好，但我們對此無能為力。我仍相信我們有足夠的人手來闖過10月，只是我們很希望伯勒也在。」

此戰道奇派出左投烏瑞亞斯（Julio Urías），他5局被敲4安成功封鎖釀酒人。目前道奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）下背部受傷，本季第二度掛傷兵，但他還有希望在季後賽幫上忙。道奇3位先發左投都很恐怖，烏瑞亞斯13勝、自責分率2.40；安德森（Tyler Anderson）13勝、自責分率2.81；柯蕭7勝，自責分率2.64。