北科大互動設計系師生開發多感官回饋作品「元之旅：印記」及「浪毯」，分別入圍2022年ACM SIGGRAPH電腦動畫展「沉浸體驗區」及「新穎科技區」，其中「元之旅：印記」獲「沉浸體驗區」最佳精選獎，表現出色。

SIGGRAPH電腦動畫展在數位媒體及互動科技領域為國際指標性大展，北科大互動設計系學生鄧英杰、呂靜、陳怡璇、林靜瑩、周育稚及助理教授韓秉軒，搭上「多重宇宙」話題熱潮，共同設計「元之旅：印記」，利用數位製造和多種感官回饋，創造虛實整合的互動體驗。

韓秉軒指出：「多重宇宙的概念其實一直都有，但很少有人把這個體驗做出來。」團隊運用空間追蹤器、雷射切割機結合VR頭盔，將使用者體驗的內容同步反映記錄，以虛擬空間所作的決定與影響，反饋到現實世界並留下痕跡，成為虛擬世界和真實世界相互輝映的印記，體現他們想要描述的多重時空。

來自香港的僑生呂靜表示，過往作品以平面或產品類為主，這次是首次挑戰VR，過程中遇過各種問題，包括如何安排場景、架設，才能呈現最佳體驗？最後成果做到出國參展領獎，一路上要感謝很多人，才能成就今天。

另一件作品「浪毯」由學生陳語嫣、巫玟郡、潘娪婷、姜錦蓉、徐卉玟及助理教授韓秉軒共同打造，利用毛毯內水管裡水和空氣的流動分布，模擬出重力、壓力覺、重量位移、振動覺四種觸覺感官回饋，搭配VR頭盔和水霧香氛機的視覺、聽覺、嗅覺體驗，幫助使用者感受各種水景，融入自然，療癒身心。

學生巫玟郡表示：「我們發現水不只有冷熱變化，利用水管灌入水和空氣，如果改變結構，就能把多種觸覺回饋整合在同一個裝置裡，沒有人這樣做過，所以特別有成就感！」