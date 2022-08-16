徐若瑄（Vivian）近期與導演陳駿霖合作愛情喜劇電影《初戀慢半拍》，日前接受鄭偉柏主持的MOMOTV節目《Talk一杯》專訪，透露為詮釋媽媽桑「樂樂姐」，向已經過世的徐老爹「借東西」，幫助自己進入角色。

片中的樂樂姐是個從容的人，和快節奏的徐若瑄有極大的反差，為精準詮釋角色，Vivian到Piano Bar做田調，觀察和理解在裡頭工作的人，每天聽〈親密愛人〉製造氣氛，也養成沒事在家小酌的習慣，最大的改變就是全家都不抽菸的她，在家裏叼著菸走來走去，但菸是哪來的呢？Vivian說徐老爹已經上天堂了，他生前愛抽菸，自己會帶菸祭拜爸爸，所以跟他借菸讓自己融入角色。拍戲前也會一邊定妝一邊叼著菸，就是為了能更融入角色。

在電影中，徐若瑄與柯震東有段忘年情愫，問她拍攝期間有沒有感受到柯震東的性感魅力？主持人請她舉出柯震東的3個性感moment，「當他說樂樂姐，我愛妳！我就覺得又可愛又性感！」Vivian臉上露出嬌羞的笑容，另一個則是為了角色去學習不擅長的舞蹈，誠意十足。最後談到騎機車的背影這一幕，「我有靠上去，感覺得到他（柯震東）的心跳，所以想像得到他幸福的表情，覺得很性感」。

回到現實生活，徐若瑄與7歲兒子如何相處？Vivian替兒子Dalton買了大月曆，教他把家人和朋友的生日、重要活動，包括媽媽出國和返家的時間都記在上頭，讓兒子養成時間規劃的好習慣，也避免孩子過度依賴。此外，徐若瑄還分享現今社會草食男越來越多，可能與3Ｃ產品有關，男孩子與女生溝通的降低，柯震東飾演的小洪這樣母胎單身的男生才會越來越多。