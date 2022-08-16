國民法官新制將施行，花蓮地方法院將舊大禮堂改裝成國民法官法庭專區，今天「開銷」揭牌，司法院副秘書長周占春與地方院檢首長參與。（王志偉攝）

花蓮地院國民法官法庭專區另設有國民法官獨立休息等空間、舒適明亮。（王志偉攝）

因應國民法官新制明年元旦施行，花蓮地方法院將舊大禮堂改裝成國民法官法庭專區，今天「開箱」揭牌，法庭陳設融入在地元素，波浪天花板、原住民圖騰，另設有評議室、休息區等貼心設施，花蓮地院院長許仕楓期表示，國民法官法開啟多元對話、公正同理的意義，讓國民法官充分參與，共同審理相關案件，是司法一項重大變革。

花蓮地院國民法官法庭設在簡易庭，今天揭幕典禮，司法院副秘書長周占春、司法院刑事廳長黃潔茹、新任花蓮高分院院長陳真真、法扶花蓮分會理事長林國泰、縣警局長戴崇贒等人出席。

許仕楓表示，國民法官法庭專區歷經一年多籌備，陳設上除以原住民圖騰，及波浪天花板，呈現花蓮在地特色；法庭專區內合議座位並以等距及圓弧，展現國民法官制度「同理包容、多元對話」設計，法庭也採用科技設備「語音辨識」及「錄影回放」系統功能，讓司法審判更方便流暢。

此外，專區還有設置貼心的無障礙設施、舒適的選任會場、評議室，及專供國民法官獨立休息的空間及哺乳室等友善空間，希望讓國民法官在無壓迫感的環境下共同參與審判。

許仕楓表示，制度改革初期是艱難，92年刑事訴訟法修正，實施法庭交互詰問，之後成熟上路，面對明年國民法官法施行，這是司法重大變革，讓民眾進入體制，了解法官案件審理、共同參與，也是一個好的法治教育。

花蓮地院表示，國民法官新制，符合23歲以上、完成國民義務教育、並在花蓮地院管轄區域連續居住滿4個月以上等資格，就可能獲得選任，由3位職業法官、6位國民法官、4位備位的國民法官共同開庭，

地院說，初期將審判「故意犯罪致人於死」案件，如殺人、酒駕致人於死等案件，預估一年案量約9件；115年起連同最輕本刑10年以上案件也將納入審理。

司法院副秘書長周占春、新任花蓮高分院院長陳真真都表示，國民參與審判對法官、檢察官、辯護人等都是很大挑戰，感謝花蓮地院整建好的場所，讓國民法官可在安靜、隱密的場所，充實參與、了解案情，也希望民眾能踴躍參與，一起了解司法制度如何運作。