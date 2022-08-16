台灣民意基金會今公布最新民調，對於捲入林智堅論文案，國安局長陳明通的去留，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，陳明通在國發所的行政專班，可能標準比較寬，讓這些學生畢業就好，誰想到會東窗事發，誰想到林有一天會選桃園市長，「你OK、我OK 、大家 happy」，結果人在做、天在瞧，夜路走多了，就碰到鬼。陳局長就去好好去誠實去面對。

對於陳明通是否該辭去國安局長一職，今出席記者會的前立委徐永明說，就學術而言，陳明通的博士論文寫的是台灣地方派系，是蠻重要的，也是最早有系統的蒐集資料。但現在牽扯的是陳指導論文的爭議。尤其是指導學生的分寸，陳明通應該要釐清。

民進黨前立委林濁水認為，有人無限上綱說陳明通是靠論文放水、升官發財，絕非事實；陳明通2000年就做了陸委會副主委、兩次陸委會主委，何必去拍新竹市長的馬屁。

他說，陳明通是很好做朋友的人，「但用做朋友去處理學術論文，就會出很大問題」。他也同意在職專班的問題這麼嚴重，實在應該處理一下。

游盈隆認為，林智堅退選到目前為止還沒止血，壯士斷腕有效嗎？因為還有陳明通與新竹市長參選人沈慧虹的問題。在野黨虎視耽耽，怎麼可能看到這個不追？

他說，沈慧虹就是林智堅的影子，肯定會波及新竹市長的選舉。

游盈隆也認為，在職專班看起來的確有很大問題，尤其是政治人物部分，政治人物求上進有沒有照步來，扮演好學生腳色，是一個嚴肅的問題。

游盈隆強調，政治人物是不是可以投機取巧、獲取學位？這是在挑戰一般人的行為規範，尤其是可能當選的六都市長，未來國家的可能領導人，社會怎麼不能要求。

他表示，人的良知不能挑戰，父母對兒女就是要誠實，循規蹈矩，特別是政治人物用這樣投機取巧，行不由徑，用不正當手段去得學位、利益，那社會不就亂掉。