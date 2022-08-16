被毆打的狗狗經動物醫院詳細檢查，醫師表示目前眼球有受傷，恐會影響日後視力。（翻攝臉書「爆料公社公開版」）

台中市清水區一名男子，昨天拿鐵鎚瘋狂毆打鄰居家的狗，造成狗的左眼受傷流血及全身癱軟，高姓飼主緊急將狗送醫急救，並到清水警分局報案；警方受理報案並追查出打狗的男子身分，通知他到案說明。台中市動保處強調，將陪同高姓飼主作筆錄，若情節嚴重將依動保法移送台中地檢署，最高可處二年以下徒刑，併科20萬到200萬元罰金。

高姓狗主人在臉書爆料公社PO文指出，「很可惡的鄰居」，昨天傍晚4時50分，從監視器看到他家後方的惡鄰，手持鐵鎚在毆打他的狗；家人立刻衝出去大聲喝斥，惡鄰立刻逃跑，惡鄰是從他家廚房後門潛入。他家的狗被打到左眼受傷流血，全身癱軟，立即將狗送醫治療，

高姓狗主人說，他和鄰居毫無任何恩怨，這名男子打狗已是累犯，整天無所事事不務正業，每次喝酒就大聲咆哮在家狂亂摔東西，偶爾也會大小聲對鄰居叫囂；他們都睜一隻眼、閉一隻眼。「之前曾多次到我家嗆聲，說要打死我家的狗；這次他真的動手。並手持鐵鎚對我家的狗往死裡打。」

高姓狗主人表示，這隻狗原本是街頭流浪幼犬，收養至今，關在私人住宅用地，8年來始終如一每天盡責顧家，不曾有咬傷人的記錄，也不曾攻擊過鄰居，「牠不單單是一隻狗，這是我們的家人，是我們的心頭肉啊！」被打的狗有綁鏈條，無處可逃被打到哀嚎。

狗主人指出，「影片中惡鄰從他家後門潛入，拿鐵鎚狠打一隻年紀8歲的狗，鄰居媽媽表示，他兒子每當喝醉酒就發酒瘋，在家亂摔東西用髒話辱罵她，也會對她家暴」。狗主人寫著，「我們報案請警察前來處理，鄰居媽媽甚至嗆我們說，她家也養兩隻狗，不然讓我們打回來」，「天啊！這是什麼話。」

經動物醫院詳細檢查被打的狗，醫師說目前狗眼球有受傷血腫，恐會影響日後視力；幸好頭部跟鼻頭無異位狀況，但要注意狗是否有腦震盪情形。高姓狗主人強調，已至轄區派出所製作筆錄並提告，鄰居非法入侵住宅並違反動保法虐待動物。

清水派出所表示，已查出打狗的男子身分並通知到案，今天調查後會移交台中市動保處裁罰並移送法辦。台中市動保處強調，今天將陪同高姓飼主到派出所作筆錄，打狗的男子如果故意傷害且造成嚴重傷害；將依動保法移送台中地檢署最高可處二年以下徒刑，併科20萬到200萬元罰金。

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