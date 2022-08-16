社區接種專案。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

入境檢疫放寬。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

入境檢疫放寬。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣16日新增581例COVID-19本土確診案例，分別為283位男性和298女性，年齡分布在0至90歲，12歲以下112位、65歲以上40位，確診者集中在18至64歲青壯年，約占69％。統計至8月15日為止，新竹縣今年累計確診人數12萬7917人。

新增581案分別分布在竹北市249例、竹東鎮89例、湖口鄉75例、新豐鄉45例、新埔鎮24例、關西鎮22例、芎林鄉22例、橫山鄉12例、寶山鄉15例、北埔鄉13例、峨眉鄉1例、尖石鄉8例、五峰鄉6例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離766人、居家照護列管人數2259人。

新竹縣衛生局指出，根據中央流行疫情指揮中心15日宣布，從9月1日起入境檢疫措施維持3天居家檢疫及4天自主防疫，前3天居家檢疫仍維持符合1人1戶或入住防疫旅宿，但後4天自主防疫，調整為以1人1室單獨房間含獨立衛浴設備為原則，可至自宅或親友住所進行自主防疫，但不可入住一般旅宿。

衛生局規畫本周六8月20日上午8時30分至11時30分，由大安醫院醫護團隊在新竹縣婦幼館區開設社區接種站，提供18歲以上莫德納及Novavax疫苗各200位名額，5到11歲兒童BNT及出生滿6個月到5歲嬰幼兒莫德納疫苗各200位名額，將於16日下午5時開放線上預約，另外現場也提供隨到隨打各50名。

新竹縣52家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所持續開放嬰幼兒至成人各廠牌、各劑次COVID-19疫苗接種服務，符合資格民眾都可打電話或至竹縣疫苗預約入口網預約就近接種，衛生局每週均協調13鄉鎮市衛生所的接種名額規畫，整合入竹縣疫苗預約入口網，方便隨時預約，請民眾持健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）、身分證件前往接種。