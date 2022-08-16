T1聯盟台南台鋼獵鷹以深耕在地化為核心理念，繼隊長龍弘元、後衛李漢昇之後，簽下隊上第3位台南在地子弟兵、身高202公分的長人吳宏興，補強本土內線高度。

台南出生的吳宏興，上季原本要前往高雄全家海神，因為家庭因素未簽約，如今終於得償所願「回家打球」，他也透露，當初聽說台南成立職業籃球隊就很期待，「好不容易家鄉有支職業球隊，能在家鄉出賽的感覺相當不一樣。」

現年31歲的吳宏興，在SBL第6季以選秀探花加入達欣，新人年就隨隊拿下冠軍，前後在SBL征戰13個賽季，效力過達欣、璞園、富邦、九太等隊，也入選過中華隊，SBL第10季轉戰璞園後再隨隊一舉奪得金盃，之後改披富邦戰袍再嚐冠均滋味，成為SBL首位擁有6座冠軍的球員，有了「福星」的綽號，吳宏興期許繼續將福星這個角色延續下去，把冠軍氣勢帶到新球隊台鋼獵鷹。

吳宏興也呼籲台南親友在外地的鄉親們回家鄉看球，一起為他和獵鷹隊加油，他也會努力留下好成績，回饋台南鄉親。