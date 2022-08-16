前新竹市長林智堅被台大認定論文嚴重抄襲，其指導老師、國安局長陳明通也遭受批評，而今（16）日傳出陳下學期起不再於台大兼課的消息，台大回應指出，陳自111學年度起不再應聘兼課，並非辭職。此消息一出立刻讓網友大暴動，狠酸陳明通「跑得真快」、「以為這樣就沒事」。

有傳陳明通日前告知台大，由於台海局勢嚴峻，擔任國安局長的他公務繁忙無法兼顧教學，所以111學年度先不兼課，目前在台大國發所官網已看不到其兼任師資的資訊；據了解，陳目前仍保留教職，之後可回復兼任教師。

陳明通傳出暫不再任課的相關新聞被轉至社群平台Ptt後，也引起網友們高度討論，相關討論版狀態更呈現高度熱議的「爆」等級，不少人痛批陳明通「能搞成這樣也真的是嘆為觀止」、「別走啊」、「高歌離席」、「又逃了一個」、「以為這樣就沒事了嗎」。

也有網友對此質疑「台大請他去說明還會出席嗎」、「不捍衛小智清白了」，更狠酸「果然是師徒」、「跑得真快啊」、「這查下去絕對很精采」、「這是小智的一大勝利」。