宋哥曾花大筆金錢找寵物溝通師的荒謬經驗。（TVBS提供）

TVBS歡樂台42台《11點熱吵店》日前邀請陳子玄、宋哥、楊佩潔、哈孝遠、蘿拉及阿虎等人，分享網路上的超慘詐騙經驗，超荒謬故事讓主持人Melody、沈玉琳直呼不可思議，紛紛呼籲大家靈敏度要夠，沈玉琳更提醒大家：「千騙萬騙不離ATM！」

8點檔女神陳子玄透露，曾遇過宣稱「全面半價」的賣家，小至保養品、民生用品，大到手機、名牌包跟車子等，通通只要對折即可入手。起初陳子玄先購買價格較低的保養品、名牌包試水溫，還特地拿名牌包去鑑定。鑑定結果是正貨後，陳子玄便漸漸放下戒心，也越來越相信賣家，還和身旁好友一同分享，進而決定購買更大金額的手機跟車子，沒想到匯錢後遲遲等不到貨，最後賣家搞失蹤，陳子玄才驚覺遇到詐騙，大嘆切勿貪小便宜，沈玉琳聽了之後也表示，任何事情都要有警覺，是否犯了三戒：「貪、嗔、癡」，語一出笑翻現場眾人。

家中育有狗兒子的宋哥，則因為好奇寵物想法，加上被網路廣告及評語狂洗腦，結果失心瘋，花6800元請來寵物溝通師，卻發現「答案自在心中」的荒誕故事。宋哥回憶當時，溝通師一進到屋內，看到飼料盆，便煞有其事地和宋哥解釋：「飼料大小顆都混在一起，牠不喜歡，牠想吃肉」。這答案讓Melody聽了傻眼吐槽：「哪隻動物不喜歡吃鮮肉？」宋哥事後思考後也發現，對於寵物的想法，自己其實都有答案，根本不用花大錢請來寵物溝通師。沈玉琳不但贊同，還笑說：「6800元我不只回答狗的問題，還回答你的問題。」重視保養的宋哥，也曾輕信網紅推薦的保養產品，一口氣買下一年份的保養品，卻換來皮膚大過敏的悲慘結局。因此，宋哥另外提醒大家，真的要購買專家認證的產品才有保障，現場更加碼分享愛用好物「身體萬用油」、「亮膚膏」的用法，使用後的明顯亮白效果，讓現場眾人一看驚呼：「好像不同人的腿。」 《11點熱吵店》於TVBS歡樂台，每周一到周五晚間11時播出。