一名43歲的工程師日前出現腸胃功能失調，一吃東西就腹痛嘔吐，還便秘到需灌腸才能解便，跑遍各大醫學中心做檢查，都沒有異狀，但體重卻爆瘦20公斤，直到前往中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰門診就醫，透過紅外光光譜儀檢測大腦功能，才發現是自律神經出了狀況，經治療後兩周內症狀顯著改善，除了可正常飲食，體重也慢慢恢復。

工程師懷疑因工作壓力大導致身體出狀況，除了腹痛嘔吐及便秘等症狀，還體重還從83公斤瘦到只剩63公斤，跑遍各大醫學中心做了各種詳細身體檢查，包含大腸鏡、胃鏡、全身核磁共振，抽血過敏免疫檢查等，也檢查不出問題。最後找上身心科醫師周伯翰求診，透過紅外光光譜儀檢測大腦功能，發現患者的前額葉功能因為壓力失去活性而出現憂鬱腦波，以及自律神經檢查後發現交感神經偏高。

周伯翰表示，自律神經失調是一種患者的諸多身體不適，常常做遍各種檢查了，也找不到有實質病變證據的疾病。每位患者的症狀差異大，常見主訴包括失眠、肩頸僵硬、頭痛、頭暈、耳鳴、心悸、胸悶、喉嚨異物感、腸胃不適等，身體各處都可能會出現不適感，但是各種檢查卻找不到任何異常。

自律神經失調是一群症狀表現，重要的是找到背後原因，周伯翰表示，約70％和焦慮、憂鬱與生活壓力有關，20％為營養素缺乏和賀爾蒙失調導致，10％則和腦神經退化疾病有關，此外，不規則的生活作息，日夜顛倒的生活型態、抽菸喝酒，家族有憂鬱症或躁鬱症病史、個性易煩惱、急性子、要求完美的人格也是自律神經失調的高危險群。因此需要透過詳細的問診與檢查才能做出正確診斷，找出背後原因對症下藥治療。

自律神經失調的治療，需要調整生活型態並且搭配藥物與心理諮商，輕度的自律神經失調症狀可以藉由調整生活作息如均衡飲食、定時運動，如慢跑、瑜珈、太極拳等、旅遊、早睡早起、戒除不良生活習慣、補充營養品如魚油EPA、色胺酸等獲得改善，症狀較嚴重者則需要求助身心科醫師評估是否需要藥物與心理諮商治療。