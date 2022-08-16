近期頻傳國人受海外高薪工作招募誘騙赴柬埔寨從事不法行為，立委伍麗華從7月至今已接獲3、40件求援個案，其中一人獲悉已經不幸喪命，家屬看到死者頭部以上照片，懷疑器官已被摘除，哭訴喊話，別再有人受騙。

伍麗華表示，類似詐騙手法都有一定模式，被騙到柬埔寨後從事詐騙工作，若想要返回，除了交付2萬美元的贖金，不然就是再找5個人來，多數族人無法籌措贖金，急得像熱鍋上螞蟻。

其中一原民少年曾經透過通訊軟體招募友人，有一人是從小到大好友，最後一刻疑似無法昧著良心，發給好友一句「你不要來」，接著家屬就收到一張他口吐白沫，明顯死亡照片；對方僅說，他吸毒過量死亡，但畫面全侷限在頭部以上，懷疑器官已被摘除販售。

最終透過管道，讓遺體在當地火化，家屬再見已是一壇骨灰，伍麗華呼籲，抱持著夢想赴外地工作前，應再三確認工作細節與內容，並確保通訊通暢、護照不離身等，勿被虛偽的高薪所迷惑，以免淪為犯罪集團的工具，甚至遭受不人道對待。