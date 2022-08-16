南韓人氣當紅的女團BLACKPINK日前宣布明年三月將來台開唱，引起粉絲轟動，而一名網友在臉書分享，他在網上花費2700元購入BLACKPINK成員Lisa的親筆簽名照，收到實品後才發現是假貨，甚至簽名還簽在寫著繁體中文的數學講義上。

這名網友在臉書粉專《其實飯圈》匿名投稿曬出1張簽名照，透露友人是女團BLACKPINK的粉絲，砸了2700元網購泰國籍成員Lisa的親筆簽名欲收藏，未料商品到貨滿心期待打開一看，卻驚覺簽名照是假貨，離譜的是，賣家寄來的簽名竟簽在台灣出版社發行的國中數學講義解答上。

據了解，Lisa的簽名樣式為英文字Lisa，明顯可辨識的特徵為，英文I的上方會畫上愛心符號，英文a則以五角星星呈現；原PO發出的圖片中，簽名中同樣有愛心與星型圖案，但簽名紙卻印著「超級翰將數學解答」，角落還標著「國民中學」，讓原PO苦笑自嘲，商品到貨後賣家就失去聯繫，「我第一次知道Lisa會簽在超級翰將解答上面，真是有趣，2700沒了」。

貼文曝光後，火速引起網友熱議，不少人回應，「好扯…太沒良心了吧」、「沒有要求實圖喔，那你們也是很酷耶」；還有網友調侃，「好可憐喔 但我真的笑爆」、「我這裡也有藝人親簽，還可以指定科目，有需要歡迎私訊我」、「簽名人，我的超人」、「又酷又扯」。