國民黨桃園市長參選人張善政近日遭指與親中團體關係密切，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今表示，合照並不代表什麼，但張與特定意識形態政黨的關係，應向桃園市民說明。桃園市長鄭文燦也說，這段過去被忽略，反走過必留痕跡，質疑張與致公黨為何會結合，定有其原因。

鄭運鵬表示，身為政治人物，在外和人合照難免，但若要擔任背景特殊的政治團體顧問，或在特殊場合陪同就要謹慎，而合照若被拿去使用或詐騙，相信張善政也是受害者，故合照不代表什麼。張與一些特定意識形態、政黨傾向、國家路線特殊的團體關係較密切，市民也會產生質疑。

鄭運鵬說，張善政曾對前新竹市長林智堅的事提出懷疑、口出惡言，如今各界對他有質疑時，無論是兩岸或產業的主張，相信市民都有知的權利，應向市民提出自己的看法。

鄭文燦也提到，這些親中小黨非台灣社會主流，張善政曾任致公黨最高顧問，反走過必留痕跡，為何張會與致公黨結合，一定有其原因，這段過往似乎被忽略，其實過去他競選時就已被提出，認為張都還沒對此說明過。