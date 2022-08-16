前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當接觸遭監察院彈劾，去年底懲戒法院職務法庭將石判罰俸1年共354萬多元，案經上訴，懲戒法院第二審16日開庭辯論，石委由律師主張，第一審先射箭再劃靶，找理由懲戒處罰他，其判決違反常理，令人難以接受。

石木欽說，他一身清白，為司法奉獻心力，他常捫心自問，究竟得罪了誰，才被踐踏至此。本案之法律爭議尚多，期望庭上各位能本於法律之確信，不受矇蔽作出典範之判決，而不是為達懲戒之特殊目的而判決。庭末，審判長諭知9月2日下午3點宣判。

石木欽懲戒案，職務法庭經參審員共同審理後認為，石在2008年透過妻子以兒子名義購買翁茂鍾所經營控制的聯亞公司100張股票，並在2016年陸續售出，但這期間翁有多起民刑事官司爭訟中。

合議庭認為，石木欽明顯違反法官倫理規範、法官社交及理財自律事項，且情節重大，另考量翁茂鍾為石認識數十年且交情甚篤的好友，2人之間又多有日常聯繫，容易讓石在朋友交誼及法官身分間，失去應有分際，但不能解免他應負的違失責任。

職務法庭審酌石木欽違失行為的動機、所生的損害或影響等，在適用法規的懲戒處分種類有限的情形下，只能依修正前《法官法》處以法定最重的罰款處分，判罰月俸1年。石離職前月薪29萬5735元，共判罰354萬8820元，案經上訴，懲戒法院二審審理中。