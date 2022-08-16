中秋節將至，文旦也進入採收期。鑑於有台南市柚農反映，由於受到大陸禁令的影響，目前文旦的銷售不如預期，多位市議員16日舉行記者會，共同要求市府應結合國、民營企業採購文旦救柚農。市府農業局回應說，目前除以每公斤12元收購大顆文旦加工外，也結合企業送禮及媒合平台南北促銷。

據了解，台南地區的文旦種植面積 1109 公頃，占全台 27％，產量 2 萬4647 公噸。其中，麻豆地區文旦種植面積雖僅847 公頃，但因正宗麻豆文旦的產值相對較高，預估產值有高達13.7 億元。

市議員陳昆和、盧崑福、陳怡珍、吳通龍等人，今天邀請多位柚農前往市議會，表達文旦無法外銷大陸所面臨的問題。會中，柚農認為，目前最有效的做法，就是期盼市府結合國、民營企業購買文旦送員工，以及加緊促銷的腳步，像是先前鳳梨、釋迦無法進口大陸時，加油站推出加油送鳳梨等措施。

麻豆區農會總幹事孫慈敏也專程與會表示，目前最大的壓力，來自於無法賣到大陸的文旦留在台灣，大約有5000多公噸，因此今年農會特別協助透過加工規格外的大果做成加工品，「如果什麼都不做，那就真的沒機會了」。

對此，農業局長李建裕指出，針對農會、產銷班、合作社銷售部分，市府已媒合果品於農良直賣所平台上架，配合「剝文旦吃石斑，中秋團圓愛台灣」活動，還可享有消費滿60元即可抽200元農遊券的優惠。

至於針對個別品牌販售的農民，也設置「柚見中秋專區」，凡於專區內訂購即可享滿500元折50元的現金優惠，同時市府再加碼搭贈6萬組購物節抽獎序號，提供消費者更多誘因購買台南文旦；另外，市長黃偉哲今天下午也要到電視購物台販售文旦，以實際行動協助農民。