綠營要求新北市長侯友宜簽署做好做滿聲明書不成，民進黨新北市長參選人林佳龍今則簽署做好做滿的承諾書。國民黨新北市議員葉元之表示，林佳龍從來不遵守承諾，他在台中市長敗選後承諾不會離開台中，結果沒多久就跑到台北當交通部長，打破自己的承諾；他在爭取選台北市長的時候，承諾不會選新北市長，說了24次，結果現在也打破承諾，跑來選新北市長，這個承諾根本不可信。

葉元之說，林佳龍根本選不上新北市長，他的小雞們也看衰他，所以一直要求侯友宜連任後要做好做滿。林佳龍現在就是抱著數饅頭心態，不認真跑基層，不努力研究市政議題，就是等著把這三個多月拖完，等著去中央做大官，他預估林的得票會比上屆蘇貞昌還少。

葉元之也說，林佳龍一直要找侯友宜辯論，辯論是要辯論政見，但是林佳龍連自己提出來的主張都做不到，辯論根本沒有意義，像是昨天顏寬恆爆料，林佳龍在2013年就和他一起在立法院提案，請交通部新闢台中通彰化的「和美大橋」，結果2018年交通部在接受顏寬恒質詢時卻說，「未收到台中市政府的提案申請」。2014-2018台中市長就是林佳龍。當時林佳龍自己主張蓋和美大橋，在當台中市長時卻不申請，他提任何政見有意義嗎？

葉元之說，林佳龍今天簽做好做滿承諾書，但他自己從來不遵守承諾；林佳龍一直要求辯論，但他的政見卻不兌現，這些動作都只剩下做秀功能。新北市長選舉又不是唬爛大賽，請林佳龍停止這些鬧劇。