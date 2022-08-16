據彭博社和The Verge報導，在公司加州總部附近聖塔克拉拉郡（Santa Clara County）工作的蘋果員工已經接獲通知，自9月開始每周應該進辦公室上班3天。

蘋果員工將被要求在周二和周四進辦公室上班，另個別團隊就需親自到場的工作再額外選一天進辦公室。

此舉顯示蘋果仍然傾向於親自到場的工作模式。一直以來，蘋果的文化就非常重視人在現場的面對面會議和展示，在開發和銷售硬體產品時也要求員工必須到場。

這個夏天，蘋果員工每周只需進辦公室兩天。今年早些時候，蘋果就想要改為一周進辦公室3天的工作模式，但由於感染新冠病毒的病例不斷衝高，該公司不得不在5月延後這項舉措。

根據The Verge報導，蘋果軟體部門主管Craig Federighi在給員工的電子郵件中表示，9月將是蘋果混合工作模式試點計畫真正的開始。

蘋果公司拒絕對此消息發表評論。