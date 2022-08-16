射頻暨測試廠耀登(3138)宣布旗下子公司耀睿科技的OTIC(Open Testingand Integration Centre)和資安測試實驗室今(16)日正式發出全球首張O-RAN O-RU認證給鴻海(2317)。

耀登董事長張玉斌指出，本次有國發會促成耀登集團、中華電(2412)攜手，共同建構5G開放網路驗測環境；隨著O-RAN聯盟認證和標章規範的推動，耀睿領先進行開放性射頻單元(O-RU)認證程序，並推動O-RAN認證和標章體系，提供符合O-RAN WG4規範一致性測試驗證要素，構成完整的用戶平面、控制平面、管理平面與同步平面的測試平台，並取得測試數據結果，確認規範與實際測試案例可行性。此次認證程序，不僅驗證WG4規範一致性驗證準備工作的完整性，在未來更可縮減O-RAN設備廠家與電信營運商佈建的差距。

耀登去年出售獲利不佳的子公司晶復科技，以期提升公司營運體質；雖然今年少了該公司的營收，但由於耀登的射頻天線產品獲美系NB客戶導入量產，推升天線出貨量明顯增加，帶動耀登上半年營收與獲利持續成長。

展望下半年，耀登射頻天線因今年新增美系NB客戶，該客戶新技術採用比重較高，除中高階消費型商務筆電，還有包括軍規產品，這也顯現出耀登擅長開發高技術、高效能應用的產品。雖短期消費性產品受到市場需求減弱影響，但仍預期在客戶拉貨之下，將帶動第三季天線營收攀上今年高峰，第四季亦可維持在高檔，未來耀登可望逐步成為該美系NB客戶的主要供應商之一。

另外，代理量測設備上半年因疫情交貨遞延，但整體訂單已看到明年，下半年將趕進度加快交貨時程，以滿足客戶今年的設備需求。整體而言，耀登今年下半年整體營運表現可望優於上半年，全年成長最大產品線為射頻天線，預估可佔全年營收約50%。代理的量測設備業務今年佔比則與去年差異不大，預估可佔營收40%水準。耀登這兩年透過產品組合的改變，強化營運體質，也在上半年繳出亮眼的成績單，若從目前市況與耀登在手訂單來看，下半年的營運將更勝上半年。