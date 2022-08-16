「2022 NTT學苑 青年營」集結8位跨領域大師，與學員面對面傳授實用技能（台中國家歌劇院提供／實習記者何穎欣傳真）

台中國家歌劇院每年舉辦高中生NTT學苑青年營，今年8月邀請8名跨領域劇場工作者開課招生大爆滿，預定招收50人竟吸引146人報名，其中，不乏學員回鍋報名。台中國家歌劇院總監邱瑗16日表示，歌劇院自2018年成立藝術教育部，每年為青年學子量身打造課程，提供體驗表演藝術及劇場的機會，讓「藝術的力量」向下紮根。

NTT學苑青年營今年以「改變視角的觀看、開啟藝術的想像」為主題，在8月20日至21日兩天規劃劇場生態、藝術管理及肢體開發3大課程，邀請專業演員蔡佾玲指導發聲練習，超維度互動創意總監蔡宏賢介紹科技藝術，台中國家歌劇院駐館藝術家楊乃璇從基礎呼吸與身體延展練習感受身體，並安排藝術行政、品牌行銷及歌劇院空間探索等課程。

邱瑗表示，歌劇院在2018年成立藝術教育部，每年為青年學子量身打造課程，提供體驗表演藝術及劇場機會，中華開發文教基金會也自2019年起連續4年支持NTT學苑青年營活動，協助青少年們探索自我與成長，讓「藝術的力量」向下紮根。

中華開發文教基金會表示，中華開發實踐教育價值，陪伴學員探索、成長，秉持「投資孩子的未來」理念，協助青年學生探索職涯方向及發掘潛能天賦，希望為社會注入新的動能。

今年參加NTT學苑青年營的台中女中蔡姓同學表示，她第一次到歌劇院看演出後感到震撼，「想欣賞更多的劇場作品，跟歌劇院及藝術更近一點！」；惠文高中汪姓同學則說，在國中時上表演藝術課程時受到啟發及感動，希望能夠透過青年營延續藝術熱情。