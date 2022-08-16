大陸委員會今（16）日針對中共再度宣布制裁「臺獨頑固分子」等多位民進黨人士，表達嚴正抗議與不滿。陸委會稱兩岸互不隸屬，臺灣是民主法治社會、從來不是中共治理管轄的範圍。我黨政相關人士依其職責處理事務，中方無權說三道四。對於中共動輒強制威脅、侵犯的常態作為，政府將評估視事態發展，研議適時採取必要應處與防範措施。

陸委會表示，臺灣人民堅定支持與各國正常往來互動之際，對岸此舉無異只為宣洩內部混亂情緒、恫嚇臺灣及國際社會，意圖破壞民主自由、製造對立不安，完全欠缺正當合法性、更背離臺灣民意，其與臺灣及世界的距離已越來越遠。北京當局近期以來一連串對臺高強度的恫嚇與報復，已嚴重破壞臺海現狀及衝擊區域安全；其不知自省，反操作所謂清單等破壞兩岸關係的極其不友善行徑，終極目標就是在打擊與其立場相左人士向其政治主張屈服，早已引發國際社會譴責反感，臺灣人民更已看清、絕不會妥協退讓。

陸委會指出，對於中共動輒強制威脅、侵犯的常態作為，我政府將評估視事態發展，研議適時採取必要應處與防範措施，同時檢視其透過兩岸交流、政治干預企業經營的可能影響，以確保國家安全與民眾權益；此外仍將積極與國際社會合作、揭露中共侵犯、打壓民主臺灣，以共同遏制其蠻橫作為。正告中共方面切勿再升高兩岸敵意、立即停止自欺欺人的錯誤行徑，並為可能後果自負其責。