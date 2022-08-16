高雄市政府觀光局推出「經典小鎮走讀鹽埕」深度遊程，結合走讀慢活、在地美食、手作體驗DIY與消費集章樂的方式，帶領大家穿街走巷，體驗鹽埕埔舊情新意交融的生活風貌。活動第一彈－「精彩走讀小旅行」已搶先開放報名，目前六條遊程都只剩個位數名額，要搶要快。為了讓遊客可以盡情吃喝玩買，觀光局特別邀請鹽埕在地店家共同參與，推出好玩第二彈－「消費集章樂」，精挑細選眾多種類的在地商家，就是要你今夏來港都走跳，日日夜夜泡鹽埕。

觀光局長周玲妏表示，鹽埕發展始於清朝時期的鹽田村落，歷經日治時代海運的推進及美軍協防，匯集了來自世界各地的人事物，見證了港都多元文化與歷史融合的進程。早期鹽埕埔海運興盛，成為高雄舶來品集散地及委託行大本營，是許多老高雄人記憶中挑好貨的首選之地；對於吃貨來說，鹽埕更是高雄美食精神所在，街頭巷尾的小攤位可能都蘊藏著絕妙滋味。駁二藝術特區及高雄流行音樂中心等文化場域，也吸引在地青年陸續回流為老鹽埕注入新能量，本次集章活動集結了各式在地特色店家，歡迎大家揪團來鹽埕吃喝玩樂享優惠，還可以兌換好禮，快樂旅程滿載而歸。

此次合作的店家名單臥虎藏龍，連在地里長都說讚！高雄市鹽埕區里長聯誼會葛有力主席及鹽埕區的里長們一致推薦，天氣炎熱來鹽埕的第一站就要到奶茶街，短短四百多公尺的街上就有10幾間飲料店任君挑選，先來杯清涼的珍奶，再愜意地逛大街、鑽小巷拍美照打卡。說到美食，不只里長們的口袋名單各有千秋，集章活動的美食店家也是包山包海，像是飄散濃濃港式情懷的－「九記 鹽埕食糖水」，店裡的芝麻杏仁糊可是訪客必點。還有來到鹽埕就不能錯過的「大ㄎㄡ胖碳烤三明治」，木炭烘烤過的土司夾入鹹香火腿、厚實煎蛋、爽口小黃瓜和自製沙拉醬，一口咬下，炭香滿溢唇齒間。里長們補充說道，鹽埕雖然不大，但其人文歷史底蘊可說是極為深厚，非常適合細旅慢行，此次走讀小旅行各路線不僅讓遊客親身體驗鹽埕歷經歲月洗鍊之美，在地店家參與集章樂，更可讓民眾發現鹽埕處處充滿驚喜，豐富多元的港都風味就等著大家來發現。

此外，本次集章優惠活動囊括所有鹽埕的食遊購，許多新潮的文創小店、甜食與咖啡廳或深夜酒吧穿插在巷弄中，為舊有商圈聚落增添迷人風采，文青旅人可以至「言成金工坊」等工作坊體驗在地文化，逛累了還有各式甜點美食店家為你補充體力，晚上還能在「鬍子貓-日本燒酎專門店」等酒吧怡情小酌，最後到「瑪莉食品行」等店給親朋好友帶份伴手禮，讓你的旅程透早到暗時都精彩滿點。

觀光局進一步說明，「經典小鎮走讀鹽埕」消費集章優惠活動自即日起至111年9月30日止，活動期間民眾只要手持集章DM至合作店家消費，除可享有相關優惠，消費只要滿100元，即可由該店家核章乙點，集滿九點即可兌換巴堂蜂蜜蛋糕乙條(詳細內容及規則請詳閱集章DM)。集章DM可至本活動合作店家及高雄市各大旅遊服務中心索取。本次走讀活動由鹽埕區在地文史協會講師專業帶路，6條走讀小旅行，條條都有精彩景點跟有趣手作體驗，還有飲食券享美食及伴手禮讓你帶回家。