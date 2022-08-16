據法國國防部當地時間8月15日公告，駐紮在非洲馬利領土內的最後一支法國巴爾赫內部隊，從加奧沙漠作戰基地（PfOD）出發，越過了馬利和尼日之間的邊界，該基地於今天早上移交給馬利政府軍。

#Barkhane | Ce jour, les derniers militaires de @Barkhane_OP présents sur le sol malien ont franchi la frontière entre le Mali et le Niger. Ils provenaient de la plateforme opérationnelle désert de Gao, désormais transférée aux Forces armées Maliennes. pic.twitter.com/mducbnMP6V — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) August 15, 2022

根據法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年2月17日作出的決定，馬利的巴爾赫內部隊將正式於進駐的9年後，在過去6個月的時間里，在該國境外進行了軍事重組，在與所有合作夥伴的協調下，以有序、安全和完全透明的方式應對了這一次重大後勤挑戰。

法國巴爾赫內部收拾裝備準備離開。（美聯社）

巴爾赫內行動 (Operation BARKHANE)的重大改變，並不會因為離開馬利領土而結束，法國將沿著共同發展的路線，法軍繼續與非洲盟友和國際夥伴密切協調，在非洲薩赫爾（Sahel）地區繼續打擊恐怖主義 。

#Barkhane | Les derniers militaires de la force @BARKHANE_OP ont quitté le Mali. Défi militaire logistique majeur relevé, en bon ordre et en sécurité et en transparence. Le combat continue avec nos partenaires. https://t.co/0NPMIkdBTO pic.twitter.com/wzlkGfXLOF — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) August 15, 2022

據路透社報導，法國每年花費約10億歐元（近304億新台幣）在薩赫爾地區執行任務，目前共用59名士兵陣亡，除了7名士兵以外，其餘52人皆於馬利陣亡，目前馬利境內仍然擁有大撒哈拉伊斯蘭國（Islamic State in Greater Sahara,ISGS）再進行活動。