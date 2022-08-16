據法國國防部當地時間8月15日公告，駐紮在非洲馬利領土內的最後一支法國巴爾赫內部隊，從加奧沙漠作戰基地（PfOD）出發，越過了馬利和尼日之間的邊界，該基地於今天早上移交給馬利政府軍。
根據法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年2月17日作出的決定，馬利的巴爾赫內部隊將正式於進駐的9年後，在過去6個月的時間里，在該國境外進行了軍事重組，在與所有合作夥伴的協調下，以有序、安全和完全透明的方式應對了這一次重大後勤挑戰。
巴爾赫內行動 (Operation BARKHANE)的重大改變，並不會因為離開馬利領土而結束，法國將沿著共同發展的路線，法軍繼續與非洲盟友和國際夥伴密切協調，在非洲薩赫爾（Sahel）地區繼續打擊恐怖主義 。
據路透社報導，法國每年花費約10億歐元（近304億新台幣）在薩赫爾地區執行任務，目前共用59名士兵陣亡，除了7名士兵以外，其餘52人皆於馬利陣亡，目前馬利境內仍然擁有大撒哈拉伊斯蘭國（Islamic State in Greater Sahara,ISGS）再進行活動。
文章來源：Ce jour, les derniers militaires de @Barkhane_OP présents sur le sol malien ont franchi la frontière entre le Mali et le Niger.
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