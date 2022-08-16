高鐵左營站16日傳出旅客身體不適送醫不治的意外。（本報資料照片）

一名約60多歲男子於16日上午搭乘高鐵列車，疑似身體不適，陷入昏迷狀態。高鐵人員緊急將男子送往高雄榮總急救，男子在送醫時已經沒有呼吸與心跳，經急救宣告不治。

至於老人為何發生身體不適，鐵路警察還需要進一步調查。