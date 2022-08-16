6旬男搭高鐵突身體不適昏迷 送醫宣告不治 14:462022/08/16 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名約60多歲男子於16日上午搭乘高鐵列車，疑似身體不適陷入昏迷狀態。高鐵人員緊急通報119，將男子（紅圈處）送往高雄榮總急救，男子在送醫時已經沒有呼吸與心跳。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高鐵左營站16日傳出旅客身體不適送醫不治的意外。（本報資料照片） 一名約60多歲男子於16日上午搭乘高鐵列車，疑似身體不適，陷入昏迷狀態。高鐵人員緊急將男子送往高雄榮總急救，男子在送醫時已經沒有呼吸與心跳，經急救宣告不治。 至於老人為何發生身體不適，鐵路警察還需要進一步調查。 男爬5樓修冷氣墜樓 送醫仍在加護病房救治 武裝男子闖美國FBI大樓不成逃跑開槍 警匪對峙中 男子持鐵鎚毆打鄰居的狗 警方：情節嚴重將依動保法移送 #身體不適 #男子 #急救 #昏迷 #高鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張嘴聞到臭雞蛋味 肝毒恐噴發 致死率高 14:002022/08/15 健康 女網紅帶兒搭高鐵拒補票 哭沒很有錢 網踢爆：日賺13K 12:122022/08/15 生活 桃園男持刀攻擊前妻 反遭刺死 04:102022/08/16 地方新聞 永安漁港辦送煞法會3溺斃 目擊者曝大浪捲起 有人驚喊「人不見了」 14:172022/08/14 社會 滑水神童出征韓國奪金 囊括2獎牌 04:102022/08/16 地方新聞 台中一分局警隊長上班突倒地昏迷 送醫搶救不治享年55歲 13:092022/08/12 社會 恐怖片情節現實上演 女狂風中慘死這「海灘用品」之下 18:112022/08/12 國際 老爺逐夢公開賽》老爺球場相隔23年 再辦男子職業賽 20:192022/08/14 體育 高中生實習 跌落汙水池命危 04:102022/08/12 地方新聞 1人疑為人蛇遭聲押 8被害人不敢聲張 04:102022/08/16 社會新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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