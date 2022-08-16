英國昨天宣布核准莫德納次世代疫苗，成為全球第一個批准使用雙價新冠疫苗的國家。中央流行疫情指揮中心今天表示，我國食藥署已收到莫德納提交給英國的雙價疫苗書面報告，若能通過審查，最快9月中可取得莫德納次世代疫苗。

指揮中心發言人莊人祥表示，莫德納提交給英國審查的雙價次世代疫苗，分別是可預防新冠肺炎原始株與BA.1變異株的雙價疫苗，與美國要求莫德納的新冠肺炎原始株與BA.5變異株不同。

莊人祥說，我國目前已收到莫德納提交的新冠肺炎原始株與BA.1變異株雙價疫苗相關書面文件，正由食藥署進行審查，若能在9月前獲核准，我國最快可在九月中取得次世代疫苗。

至於我國的審查標準會比照美國，要求用BA.5的雙價疫苗，或認可英國的BA.1雙價疫苗？莊人祥說，這部分就需要進行權衡，但莫德納BA.5的次世代疫苗仍在進行臨床試驗，時程較久，因此可能會考量疫情情況，以及參考專家的意見再做決定。

我國今年與莫德納採購的次世代疫苗合約共2000萬劑，目前已使用900萬劑，若要爭取次世代疫苗於年底前供國人施打，還有1100萬劑可供使用。