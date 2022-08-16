柬埔寨詐騙事件引發民眾恐慌，新北市議會國民黨團今（16）日舉行記者會指出，民進黨新北市長參選人林佳龍至今仍是總統蔡英文任命的無任所大使，對這件事應該積極處理，卻毫無作為，「究竟是無任所大使，還是無所謂大使」。

林佳龍競選辦公室發言人何博文今日呼籲，國民黨朋友不要在傷口上灑鹽，柬埔寨相關詐騙集團造成很多台灣人受到傷害，包括外交部、警政署、各部會都非常希望能努力營救、預防與遏止，國民黨此時卻在此時將此事操作成新北市長選舉的話題進行消費，他感到非常不齒。