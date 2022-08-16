京城銀(2809)今（16）日召開法說會，董事長戴誠志表示，隨著提列俄債減損因素消除，2022年7月獲利已恢復應有水準，希望下半年能審慎因應、維持此獲利水準，致力衝刺獲利表現，使現金股利發放率能維持「一致性」和「穩定性」原則。

對於台股後市，戴誠志認為，俄烏戰爭及上海封城等因素造成消費力動盪不安，股市也反應經濟活力。目前台灣電子代工業普遍看弱第四季，但美股目前已見回升，雖無法判定是否是提前反應，但美股若無重大變動，認為台股應能維持目前水準，不至於再跌破先前低點。

京城銀上半年海外債投資部位13.2億美元，較去年底11.41億美元增加15.19％，平均收益率自4.6％升至4.8％、平均存續期間自6.17年升至6.19年。國內債投資部位413.79億元，較去年底小增1.95％，平均存續期間自4.71年略降至4.68年，平均收益率自0.96％微升至0.98％。

戴誠志指出，美債殖利率6月曾短暫達逾3％水準，京城銀伺機加碼布局，但可操作時機僅2、3周，目前美債殖利率回落至約2.8％。加上短期利率高過長期利率、美元避險成本相當高，因此海外債布局加碼動作暫緩，將秉持既有原則，觀望升息及市況變化審慎因應。

同時，京城銀近年對台股加碼投資，戴誠志指出，去年對台股投資水位已達70億元左右，其中60億元左右會影響單季獲利。而近十年現金股利均維持一致性及穩定性2原則，將督促經營團隊維持此原則，下半年努力衝刺獲利表現，希望股利配發能維持既有水準。

對於7月初起實施庫藏股，戴誠志表示，京城銀目前股東人數已達4.4萬多人，主要為社會重要的中堅份子，投資多屬於理財財務規畫，因此維護股東權益也是經營重要環節之一。目前仍在進行中，希望此次執行完畢後不再需要執行。