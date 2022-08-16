一名男網友表示，8年前被父母趕出家門後，他一個人北漂到台北打拚，當時身上只剩200元，努力工作存了一點錢，如今生活漸漸穩定，家人和他恢復聯繫，母親問他要不要搬回家住，讓他苦惱很久，貼文曝光後，網友一面倒要他留在台北，「休假有空再回家就好」。

原PO今（16）日於臉書社團《匿名公社》指出，年輕時常不務正業，父親氣得趕他出門，母親和兄弟姊妹也唾棄他，那天之後他就獨自一人生活，到處打零工，過著有一餐沒一餐的日子，後來他在求職網站應徵台北的電子公司，取得面試機會後，就搭車北上，抵達時身上僅剩200元。

原PO表示，面試當天很幸運地錄取，公司提供員工宿舍、員工餐等福利，當時他僅是派遣員工，一周可領3千元的薪水，他為了賺錢，逢年過節都會主動加班，至今在公司已累積8年年資，開始存了一些錢，家人也慢慢地跟他有聯繫，母親在電話中詢問他要不要搬回家住，說家鄉也有電子相關產業公司。原PO坦言，離家那天從沒想過有天能回家，他思考很久，仍不知如何選擇，「我該怎麼辦？」

貼文曝光，網友紛紛給意見，「你工作都穩定了，就跟父母說這邊的主管很賞識你，也習慣這邊步調，休假時會回去看看就好」、「工作穩定比較好，偶爾周末不加班，再回去看家人」、「維持現狀，就真有空再回去看看」、「在哪穩定就待在哪，有時間再回去看家人」。