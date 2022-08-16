不少台灣人前往柬埔寨淘金，卻落入人口販賣陷阱，被轉賣虐打，一名離開柬埔寨詐騙集團的成員上節目哭訴，他在集團工作，負責在機場接送台灣人上車，月領10萬，不知成為詐騙的棋子還傻傻的揪女友來，沒想到女友一到園區就被「試車」、虐待，直到他離職回台才知女友被性侵，且被囚禁在當地，直到女友家人籌了3萬美金、約90萬台幣，才把人救回來。

從柬埔寨詐騙集團逃出來的「阿俊」日前在節目《這不是新聞》分享他的遭遇，他表示，以前在台灣跟著大哥做線上博弈，月薪平均4至5萬元，後來大哥介紹他去柬埔寨做博弈客服，月薪10萬元，他不疑有他就去了。

阿俊在節目上侃侃而談在柬埔寨的遭遇。(翻攝自YouTube)

阿俊說，到了柬埔寨，他負責在機場接送許多台灣人，送上車轉交給司機載去園區，以為大家都是來做博弈客服，且每個月都有領到10萬元薪水，日子過得不錯，絲毫不知成了詐騙集團的棋子，後來集團缺人還把在台灣的女友找來柬埔寨一起工作，但萬萬沒想到，女友一到柬埔寨就被性侵。

阿俊表示，後來他想念台灣，跟集團拿回被沒收的護照，對方也沒有阻攔就放他離開，回到台灣後才知道女友仍在柬埔寨，且遭到性侵、虐待，因不肯做詐騙工作處境悽慘，還差點被轉賣，最後是女友一家籌出3萬美金（約90萬元台幣）贖人才救回來。