大陸女星Angelababy（Baby、楊穎）與黃曉明在今年1月離婚，6年婚姻正式走向終點，恢復單身的Baby在事業和感情都備受矚目，而她近日為陸綜《心動的信號》拍短片時，她感性念出旁白：「故事和套路看多了，心中的小鹿反而不見了，還能說撞就撞嗎？」不免被解讀是Angelababy吐離婚心聲。

Angelababy為戀愛真人秀《心動的信號》錄製短片，身穿白色抹胸禮服的她，大方露出白嫩鎖骨和美胸，Baby上圍明顯升級，畫面相當吸睛，同時，她也感性念出旁白：「故事和套路看多了，心中的小鹿反而不見了，還能說撞就撞嗎？」

同時，Angelababy也發文：「再次近距離觀察愛情，再一次體會心動的本質-懷著赤誠的心去靠近喜歡的人，一起讓生活變得豐富而有力量」，文字間仍流露出，對愛情的渴望與期待。

Angelababy身穿白色抹胸禮服，大方露白嫩鎖骨和美胸。（圖／取材自微博）

其實，Baby自恢復恢復單身後，她積極拚事業，不過卻傳出受到不少挫折，陸續傳出被換角、丟代言，甚至在日前一口氣註銷名下4間工作室，也引發外界諸多揣測，不過Baby懶理外界紛擾，她仍積極在綜藝、戲劇領域發展，並努力當好母親，不論是工作或私生活領域都相當不容易。