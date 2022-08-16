午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局在14時40分發布新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣13縣市大雨特報，今（16）日南投、雲林以南地區及台中以北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局發布13縣市大雨特報。(氣象局提供)

氣象局表示，今天（16日）各地大多仍為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區及近山區平地會有局部短暫雷陣雨，由於環境較為不穩定，部分地區下雨的時間會比較晚，而在中南部則容易有局部大雨，尤其嘉義以南的降雨會最為全面且廣泛，午後請留意天氣變化，提防短延時強降雨等較為劇烈的天氣。

至於東南部及恆春半島由於南方水氣隨著東南風移入的關係，整天不定時有局部降雨。

氣溫部分，氣象局表示天氣炎熱，各地高溫約32至35度，其中東半部仍容易出現局部36度以上高溫，尤其台東縣及花蓮縱谷有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分。