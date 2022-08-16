5G應用、高階運算及車用需求熱，半導體繼續扮演上市櫃公司第二季2營收成長主軸。

證交所表示，本國上市公司（不含金融保險業34家、中福及如興2家未申報）今年上半年度財務報告計853家，已於8月15日完成公告申報。經統計上市公司111年上半年度營業收入18.14兆元，年增14.21％；今年上半年度稅前淨利2.31兆元，年增24.55％。

上市公司獲利成長產業主要為半導體業、航運業及電子零組件業。證交所分析，半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，大幅推升獲利。航運業雖塞港逐步緩解，惟運價仍維持高檔，致獲利創高。電子零組件業則因5G、伺服器及車用電子等終端需求仍熱絡，帶動獲利成長。

上市公司獲利衰退產業主要為光電業、塑膠工業暨電腦及週邊設備業。光電業主係通膨影響經濟前景，客戶拉貨動能趨緩，致獲利衰退。塑膠工業則因同業新產能投放、通膨干擾及原物料價格上漲而侵蝕產品利基，進而壓縮獲利表現。電腦及週邊設備業則係封城停擺及通膨壓抑消費性電子需求，去庫存時間拉長因而提列存貨減損，致獲利減少。

櫃買中心表示，上櫃公司共計760家(不含申報期限為111年8月31日之第一上櫃、金控、銀行、證券、期貨及保險公司)應於8月15日公告申報第2季財務報告，經統計國內上櫃公司今年上半年營收約1.32兆元，較去年同期增加9％；稅前淨利1649億元，較去年同期增加18％；顯示上櫃公司與去年同期比較基本面表現穩健成長。

櫃買中心指出，國內上櫃公司111年上半年獲利較去年同期成長之公司計有498家，約占國內上櫃公司66％，獲利成長金額前三大之產業分別為光電業、半導體業及其他。

在每股稅後盈餘（EPS）方面，超過10元之公司計有19家，5元以上未達10元的公司計47家，2元以上未達5元之公司計185家，整體獲利國內上櫃公司共計585家，約占國內上櫃公司之77％，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。