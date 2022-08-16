李棟樑榮譽理事長慰問澎防部官兵並合影留念。（軍聞社提供）

陸軍司令徐衍璞上將（左）代表國防部長致贈禮盒，由澎防部指揮官劉協慶中將代表 受。（軍聞社提供）

中共日前軍演，為因應近期臺海情勢，國軍官兵不分晝夜堅守崗位，守護家園。軍友社榮譽理事長李棟樑今率敬軍團，前往澎湖地區慰問海軍146艦隊，空軍馬公基地天駒部隊，以及澎防部等單位，代表社會各界感謝國軍官兵克盡職責，堅守崗位。

今日上午，李棟樑一行由陸軍司令徐衍璞上將、陸軍政戰副主任張維新少將陪同，前往第一作戰區，除頒發慰問金外，並加碼致贈650箱泡麵犒慰官兵，同時承諾，將會在澎湖舉辦勞軍活動，邀請多位藝人表演，凝聚官兵精神士氣。也逐一頒贈慰問品給每位官兵，感謝他們為國辛勞。

事實上，李棟樑在中共軍演結束，即陸續前往海空軍部隊慰訪，包括空軍作戰指揮部，以及位於三芝與石門的海空軍單位等。

李棟樑強調，國軍是安定社會最重要的力量，雖然自己已卸下軍友社理事長一職，但還是會持續堅定做國軍的志工，全力讓社會各界了解國軍對國家的貢獻，使國軍無後顧之憂，專注戰訓本務工作，做國軍堅強的後盾。