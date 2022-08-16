全球最大珠寶製造商Pandora周二表示，將加速對實驗室製造鑽石的押注。該公司在去年宣布停止出售由開採取得的鑽石。

來自丹麥的Pandora於八月將在北美推出一系列非開採的珠寶，希望以更低價格和永續性更強的寶石，來吸引年輕人的注意，並且保證寶石不會來自衝突地區。

執行長Alexander Lacik說，實驗室製造的鑽石與礦場開採出來的真鑽石一樣漂亮，也可以供應給更多人，並且保證碳排更低。

根據Bain & Company的研究，相對於天然鑽石，實驗室鑽石需求正在增加，價格也在下跌。研究顯示，實驗室培育的鑽石的平均零售價格，已下降至天然鑽石價格的30%。

如何將實驗室生產的珠寶轉化為商業化可行的珠寶替代品，目前已經引起De Beers和施華洛世奇(Swarovski)的注意，它們開始要放棄數十年來不使用人造珠寶的政策。而奢侈品巨頭LVMH集團也開始探索，如何選擇人造寶石。

儘管實驗室生產的鑽石需要大量能源，但Pandora表示，其生產的鑽石將僅使用再生能源。