中鋼今(8/16)日開出9月份鋼品盤價，平均調降3.32%，為連續第4個月調降，美國經濟連續兩季呈現負成長、中國第二季經濟成長僅0.4%，主要經濟體製造業景氣下滑，使全球壟罩在經濟衰退隱憂，在製造業景氣低迷及極端氣候變遷使終端需求驟減之衝擊影響下，高價原物料及鋼材存貨消化速度緩慢，下游用鋼產業積極去庫存以降低營運壓力。

鋼廠方面，寶武鋼九月出廠價下調100~300人民幣/公噸，調幅已較上月明顯收歛，鞍本鋼則以平盤開出，大陸鋼價正醞釀落底反彈之勢，不過近期低價進口鋼品侵擾我國國內市場，用鋼產業飽受威脅，致流通行情持續倒掛，下游產業迭受需求遞延、接單急凍、資金周轉不易之考驗，中鋼公司期能貼近市況，攜手客戶一起突破當前困境，再降國內鋼品盤價，並掌握九月份行情落底轉折拐點，以迎接第四季傳統旺季需求啟動之契機。

中鋼9月盤價，包含熱軋鋼板、捲(一般、軋延料、API)、電鍍鋅鋼捲(抗指紋、建材)、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆、家電、電腦、其他料)皆跌1000元/噸，冷軋鋼捲(一般料)、電磁鋼捲(中低規、高規)皆跌1200元/噸。(商品行情網)