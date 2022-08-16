柬埔寨詐騙越來越多內幕爆出，虐待手段慘絕人寰，如今更出現新手法，詐騙集團先在台灣開立公司後，再以前往柬埔寨考察、員工旅遊等將民眾騙出國，1名女子曾在《Dcard》發文，聲稱好姐妹要去位於柬埔寨金邊的公司考察，雖文章曝光沒多久就無預警刪除下架，但文章內容已全數被網友截圖備份放上論壇PTT討論，不少鄉民驚呼：「新鮮豬仔+20」、「有機會體驗活摘」。
1名女網友日前於《Dcard》以「好姐妹要去金邊公司考察安全嗎」發文，她表示好姐妹下周要前往金邊的公司進行考察，同行員工男女共計20人，她將閨蜜行程PO上網，急問大家「安全嗎」，沒想到事後該文章遭無預警刪除，不少網友將備份截圖轉發至PTT，傻眼詢問：「公司招待柬埔寨員工旅遊，要去嗎」。
文章曝光後，引起大批網友們熱議：「現在這情形還招待柬埔寨」、「旅遊意外險多寫幾張」、「新鮮豬仔+20」、「有保證人身安全嗎」、「一生只能去一次」「警察都被收買了有男生有屁用有槍嗎」、「免費的當然去，有機會體驗活摘」、「恭喜中獎！柬埔寨之旅」、「第一天的按摩2小時就是毒打吧」。
警方呼籲，民眾勿被「免經驗」、「輕鬆」、「高薪」等條件吸引，避免上當，並提醒民眾，出國工作遇到困難時，務必謹記「旅外國人急難救助全球免付費專線＋886 800-085-095」，如遇到求職陷阱，可立即向我國駐外使領館請求協助，或聽聞親友在外國遇到上述情況，也可就近向警察機關報案，警政署將即時通知外交部駐外館處共同處理。
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